Não há igualdade sem liberdade e justiça social: o “nascimento” na revolução francesa e no desenvolvimento socialista

Palavra igualdade quebra em dicionário Político ocidental Com as revoluções americana e francesa. O primeiro artigo de Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão Reconhecido pela Assembleia Nacional de Paris em 1789 que “os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos; portanto, as distinções sociais só podem ser baseadas no benefício geral”. independentemente das diferenças de riqueza e status social e representa o substrato material da liberdade, que não pode existir sem igualdade.

Mas já nos anos imediatamente seguintes alguns defensores do movimento democrático em particular Filipe Buonarroti E Gracchus Babeuforganiza uma conspiração contra o governo conservador que se impôs com uma revolução 9 Termidor Isso acabou com o terror, em nome de um conceito radical de igualdade de estilo comunista.

A igualdade permaneceu formal para os conspiradores, a menos que a propriedade privada, que era o locus genético da desigualdade, fosse abolida. “Os limites da propriedade são dilacerados”, V. leu declaração de igual – Que todos os bens sejam restaurados a um patrimônio comum, e a pátria – única senhora, a mais doce mãe de todas – forneça a seus filhos livres e amados igualmente comida, educação e trabalho. Nestas poucas linhas foram formulados alguns princípios que caracterizariam todos os movimentos comunistas de Marx a Lênin no século seguinte: A nacionalização da propriedade era condição para que todos desfrutassem dos bens comuns em pé de igualdade. Se você adicioná-lo no Ele aparece A necessidade de um período de ditadura da minoria revolucionária que tomou o poder foi teorizada, e o extraordinário frescor do pensamento de Babeuf e Buonarroti é claramente demonstrado.

Previsivelmente, a trama terminou mal com a morte de Babeuf e o exílio de muitos dos outros co-conspiradores, mas lançou um conceito destinado a perdurar no tempo até hoje, um prenúncio de muitas inconsistências: As liberdades políticas não são suficientes para alcançar a igualdade se não forem apoiadas pela justiça socialOu seja, por meio de instituições e leis que combatam a desigualdade que surge na sociedade por meio das diferenças de renda e riqueza geradas pelos sistemas econômicos. Levar esse conceito ao extremo foi muito difundido nos movimentos socialistas até a Segunda Guerra Mundial, resultando em uma polarização negativa entre liberdade e igualdade, como se a primeira não fosse apenas enfeites inúteis na luta dos trabalhadores contra a exploração e a injustiça, mas uma coleção de formalismo vazio e falsos princípios usados ​​pelas autoridades para oprimir os trabalhadores. a liberdade de marx É uma ideia abstrata, base da alienação, porque esconde dos trabalhadores a materialidade de sua injusta condição social. O igualitarismo gerado pela revolução comunista que aboliu a propriedade, proibiu e nacionalizou os meios de produção, também trouxe de volta uma nova ideia de liberdade que negava as formalidades do estado de direito, mas colocava o trabalho e a participação na construção de um estado socialista em seu lugar. Centro.

Daí a ideia de que até a aparência inclusividade Tinha um grande número de seguidores, que a luta pela liberdade ou pelos direitos civis ou pela democracia não pertencia aos interesses dos trabalhadores que tinham que se concentrar apenas na luta pela igualdade que eles só iriam alcançar no novo estado socialista . O embate entre Bernsteinum dos líderes do Partido Social Democrata Alemão H Lênin No início do século XX tratava-se precisamente disso: Para Lênin, democracia e liberdade eram manifestações de uma falsa consciência que desviava o movimento trabalhista de fazer uma revolução, enquanto para Bernstein eram parte integrante da luta por justiça social., sem o qual eles deslizariam gradualmente para um mundo totalitário. E foi exatamente isso que aconteceu na União Soviética ou na China maoísta: a realização violenta de uma sociedade igualitária e a criação de um Estado autoritário supostamente como uma ferramenta que deveria garanti-la contra seus inimigos externos e internos, produziram exatamente o oposto : uma sociedade de sujeitos burocráticos poderosos e opressores sem liberdade e sem igualdade.

O fracasso do comunismo nos forçou a repensar a igualdade como parte integrante do estado de direito. E em 1931 foi Charles Rosselli Em seu panfleto socialista liberal para quebrar o muro da rígida polaridade entre liberdade e igualdade, quando escreveu: “O socialismo entendido como um ideal de liberdade não para poucos, mas para muitos, não apenas não contradiz o liberalismo, mas também é teoricamente sua conclusão lógica, continuação prática e histórica”. socialismo, o conceito em seu aspecto essencial, é a aplicação gradual entre os homens da ideia de liberdade e justiça: uma ideia inata que jaz, em certo sentido, enterrada pelas culturas dos séculos, no fundo de todo ser humano; um esforço gradual para garantir uma possibilidade igual para todos os seres humanos de viver a vida que é a única digna desse nome, e para tirá-los da escravidão da matéria e das necessidades materiais que ainda dominam a maioria ainda hoje; A possibilidade de desenvolver livremente a sua personalidade, numa luta constante de aperfeiçoamento contra os instintos primitivos e animais e contra a corrupção de uma civilização tão presa do demónio do sucesso e do dinheiro.

Vem dessa dolorosa meditação nascida no exílio contra o fascismo E em confronto próximo com o movimento comunista, a convicção de que o futuro da igualdade passa pela liberdade, mas também que o futuro da liberdade não pode existir sem igualdade. Traçou um caminho ideal que não só permitiu restabelecer Correcionalmas também para dar uma base ideal para o estado de bem-estar.

Pesquisador de história contemporânea, lecionou nas Universidades de Bolonha, Turim e Milão. Ele foi professor visitante na Brown University (Providence, RI) e na University of California, Los Angeles (UCLA), Berkeley. Ele atuou como Diretor Científico e depois Vice-Presidente do Instituto Nacional Ferruccio Bari. É Presidente da REFAT, Rede Internacional de Estudos do Fascismo, Autoritarismo, Totalitarismo e Transições para a Democracia, e da Fundação PER – Progresso, Europa, Reformas. Sua última publicação é Por que o fascismo triunfa. 1914-1924. Data de uma década, Milão, Le Meunier, 2022.

Alberto Di Bernardi