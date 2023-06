Rússia e China não estão abandonando Putin após o falso ataque de Prigozhin

A China apóia a Rússia “na salvaguarda de sua estabilidade nacional”. Esta é a posição do Ministério das Relações Exteriores da China sobre a revolta liderada pelo líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra a liderança russa. “Como amiga próxima e parceira estratégica global da nova era, a China apóia a Rússia na salvaguarda da estabilidade nacional e na conquista do desenvolvimento e da prosperidade”, disse um comunicado sobre o golpe contra Moscou. Finalmente, o ministério acrescentou que o que está acontecendo na Rússia é um “assunto interno”.

Leia também: Rússia, o dissidente Ponomarev revela: “Putin e Prigozhin concordam em um palco”

Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que a China expressou seu apoio às medidas tomadas pela liderança russa para estabilizar a situação interna após a rebelião do Grupo Wagner de ontem. “O lado chinês expressou apoio aos esforços da liderança da Federação Russa para estabilizar a situação no país em conexão com os eventos de 24 de junho e renovou seu interesse em promover a coesão e a prosperidade da Rússia”, disse o comunicado. reunião abaixo. Em Pequim, entre o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, e o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Rudenko. O dragão não abandona o czar de Moscou.