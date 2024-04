Putin Lukashenko: O ataque à Europa é uma mentira no caso daqueles que fogem da frente ucraniana

O ataque da Rússia aos países da NATO é uma “mentira”. O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, mantêm negociações no Kremlin no primeiro dia da visita de trabalho do líder de Minsk a Moscou. Hoje, os chefes de estado deverão se reunir com os membros da 21ª expedição à Estação Espacial Internacional – os astronautas Oleg Novitsky e Marina Vasilevskaya. O próprio Presidente bielorrusso falou sobre as conversações e afirmou que Minsk e Moscovo nunca discutiram a questão da alegada invasão da Europa. O jornalista Pavel Zarubin, que acompanha o Kremlin para a mídia oficial russa, publicou em seu canal no aplicativo Telegram um videoclipe contendo declarações de Lukashenko, que estava em visita a Moscou. “Eles (os franceses, editor) estão tentando nos assustar, dizendo que a Bielorrússia irá para a guerra e assim por diante. Isso vem da invenção de que Putin e eu queremos invadir a Europa amanhã. Isso é uma mentira completa. Nós nunca sequer discutimos esta questão”, disse Lukashenko.

Entretanto, a Rússia convocou o embaixador francês em Moscovo após declarações que o chefe da diplomacia francesa, Stéphane Ségornet, considerou “inaceitáveis”, nas quais afirmou que Paris já não estava “interessada” em discutir com Moscovo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou num comunicado: “O embaixador francês foi informado da inaceitabilidade de tais declarações que nada têm a ver com a realidade”, denunciando “o comportamento consciente e deliberado por parte de Paris que visa minar a possibilidade de realizar qualquer diálogo.” Entre os dois países”.

Entretanto, na frente de guerra na Ucrânia, a Associated Press disse que milhares de soldados russos desertaram numa tentativa de escapar da frente. A agência conversou com cinco oficiais em fuga e um soldado. Todos eles são acusados ​​em processos criminais na Rússia, onde enfrentam penas de prisão de 10 anos ou mais. Cada um deles esperava uma recepção do Ocidente que nunca veio. Em vez disso, todos, exceto um, vivem em segredo. Os pedidos de asilo de cidadãos russos aumentaram desde a invasão em grande escala, mas poucos receberam protecção. Os políticos ocidentais continuam divididos sobre se os russos no exílio devem ser vistos como activos potenciais ou como um risco para a segurança nacional, segundo a AP.