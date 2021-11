É hora da COP26 para um ‘como fazer’

Na primeira semana da COP26, a conferência do clima das Nações Unidas em Glasgow, Escócia, houve anúncios ruidosos, como Promessa da Índia alcançar neutralidade de carbono Até 2070 e o acordo assinado por 40 países Abandono gradual de carvão como fonte de energia. Até agora, a conferência foi criticada por ambientalistas – Greta Thunberg conhece ela Um ‘fracasso’ – porque novos compromissos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa não são suficientes para manter o aumento da temperatura média global abaixo de 1,5 ° C em comparação com os níveis pré-industriais, a meta mais ambiciosa daAcordo de Paris.

O COP vai durar pelo menos até sexta-feira (no máximo Porque no passado muitas vezes acontecia que as conferências do clima eram estendidas por um dia para chegar a acordos finais) e de fato nesta segunda semana as delegações dos países do mundo se reunirão Em pequenos grupos de trabalho Para tentar chegar a decisões concretas. Portanto, acordos serão buscados Os principais objetivos da conferência: estabelecer um sistema para avaliar a redução real de emissões em diferentes países ao longo do tempo; estabelecer regras precisas para o chamado mercado de créditos de carbono; e uma decisão sobre a alocação de nova ajuda financeira significativa dos países ricos para aqueles que estão tendo grandes dificuldades para enfrentar as consequências das mudanças climáticas e da transformação ambiental.

A avaliação provisória do sucesso da COP26 é um resultado Análise divulgada na quinta-feira pela Agência Internacional de Energia (AIE).

De acordo com o documento, se forem respeitados os últimos compromissos de redução de emissões e outras promessas feitas na semana passada, será possível limitar o aumento das temperaturas globais a 1,8 graus Celsius. Esta não é uma previsão totalmente negativa, porque o principal objetivo do Acordo de Paris é manter o aumento abaixo de dois graus, ao mesmo tempo em que se esforça para mantê-lo dentro de 1,5 grau; No entanto, é decepcionante em comparação com as expectativas para a COP26.

No sábado, Alok Sharma, o ex-ministro britânico que presidiu a conferência, quis destacar o lado positivo da situação, observando que até alguns meses atrás Contribuições Nacionalmente Determinadas (Contribuições nacionalmente determinadas) para a neutralidade de carbono, ou seja, promessas dos países de alcançar um estado em que tantos gases de efeito estufa são emitidos quanto removidos da atmosfera, Eles só se preocupam com 30% da economia global: Agora eles cobrem quase 90 por cento. “É um progresso em todos os aspectos”, disse ele.

No entanto, o veredicto final da COP dependerá do resultado do trabalho desta segunda semana. Detalhes técnicos a serem acordados em Vir O respeito pelos PADs será, de fato, fundamental para tornar tangíveis as promessas dos países: o cenário imaginado pela AIE, com suas limitações, só seria fantasioso se não houvesse garantias de que os compromissos nacionais seriam respeitados. “Receio que será um pouco enfadonho acompanhar a conferência”, comentar com Washington Post Corinne Le Quéré, cientista do clima da Universidade de East Anglia, “Mas as COPs são realmente projetadas para isso: para se organizar nos detalhes.”

Com base no Acordo de Paris, os PADs são selecionados de forma independente e voluntária pelos países, tanto do ponto de vista quantitativo (quanto reduzir as emissões e em relação ao ano de referência) quanto qualitativo (como fazer). Para dar um exemplo: a União Europeia prometeu reduzir suas emissões em 55% em comparação com os níveis de 1990 até 2030, enquanto em 2030 a Índia também prometeu usar fontes de energia não fósseis para cobrir metade de suas necessidades de energia e obter carbono. neutralidade em 2070.

Devido à independência dos países na criação de seus PADs, hoje é muito difícil determinar se as promessas feitas foram cumpridas e comparar os objetivos dos diferentes países, também porque os PADs podem ser interpretados de diferentes maneiras por diferentes países: por exemplo, você pode optar por reduzir as emissões lentamente ou fazê-lo de uma só vez perto da data definida como prazo. No entanto, faltam regras comuns sobre como avaliar o cumprimento das promessas e os delegados de Glasgow gostariam de encontrá-las.

Além disso, muitos países gostariam de mudar um aspecto importante de seus PADs na COP26: atualmente, os países são obrigados a atualizá-los a cada cinco anos, e foi proposto que o fizessem todos os anos, para torná-los mais urgentes e eficazes.

Outras questões importantes sobre as quais tentaremos chegar a um acordo comum nesta semana são o comércio de licenças de emissão entre países, que estão consagradas no Artigo 6 do Acordo de Paris, mas nunca regulamentadas, e a ajuda financeira dos países mais ricos aos mais pobres. Segundo os jornais, o último tema será mais difícil de se chegar a um acordo: na lista de prioridades para as negociações, que distribuiu a presidência da Conferência das Partes no sábado às delegações dos países, não foi esse o caso. indicado explicitamente. Os países ricos podem tentar evitar que novos compromissos nesta área cheguem ao acordo final.

A questão é que na COP, as decisões finais devem ser aprovadas por todos os países – a regra não escrita requer um “consenso” geral – mesmo por aqueles que não assumiram compromissos importantes na primeira semana da conferência.