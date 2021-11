O horror do presidente fica “chocado” – Libero Quotidiano

Joe Biden literalmente chocou Camilla. Segundo relatos de vários jornais ingleses, de fato, o presidente dos Estados Unidos havia disparado um peido na frente dos outros grandes nomes da terra, marcando o Cop26 em Glasgow. Entre as “vítimas” de sua flatulência está a esposa do príncipe Charles, que aparentemente nunca – desde aquele momento – parou de falar sobre o que aconteceu. Este episódio, até o momento não confirmado, diverte cidadãos de todo o mundo.

Em todo caso, os jornais britânicos certamente teriam publicado a notícia para não atacar Biden: se fosse confirmada, seria apenas um fato muito íntimo e privado, que agora é do conhecimento de todos. Resumindo, o chefe ia dar um peido em vez disso ‘Longo e barulhento’ Na presença de outros líderes mundiais. De acordo com uma fonte de Correio diário, Camilla, que estava presente naquele momento embaraçoso, teria contado o que havia acontecido.



No entanto, durante o tão falado episódio, que veria o presidente Biden como um herói, não havia muitas figuras institucionais presentes. De acordo com a versão relatada pelos tablóides, na verdade, eles iriam apenas testemunhar Camila, Príncipe Charles e primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Se confirmada, seria uma nova baixa no estilo do líder americano, que já ardeu e fechou os olhos durante a conferência do clima.



