Níger, pelo menos 26 crianças morreram em um incêndio na escola: salas de aula construídas com madeira e palha

Pelo menos 26 crianças com idades entre 5 e 6 anos morreram em um incêndio em sua escola no município rural de Maradi, no centro do Níger. Uma fonte de segurança disse à mídia local, explicando que o incêndio começou em várias cabanas em que os cursos foram realizados, construídas com materiais inflamáveis ​​como madeira e palha. Um oficial de proteção civil explicou que “os bombeiros receberam uma ligação de Maradi por volta da 1h, horário local, e imediatamente foram ao local, mas antes de chegarem as linhas já estavam queimando”.

Pelo menos 80 outras crianças sofreram queimaduras graves no incêndio e foram levadas às pressas para o pronto-socorro regional. Em abril passado, outro episódio semelhante viu pelo menos 21 crianças com idades entre 6 e 12 anos queimadas até a morte em um incêndio em uma escola em Niamey, a capital.

De acordo com as Nações Unidas, o Níger, com uma população de cerca de 25 milhões, é um dos países mais pobres do mundo e tem uma das taxas de alfabetização mais baixas da África. Devido ao baixo orçamento para a educação, não há escolas suficientes no país e muitas delas são construções provisórias feitas de madeira, palha ou folha de metal. Em algumas áreas rurais, as aulas são ministradas à sombra das árvores.