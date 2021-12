“Evite ir para a Itália” – Corriere.it

A recomendação feita na segunda-feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças do governo dos EUA para cidadãos norte-americanos. O que coloca o nosso país às vésperas das férias de Natal na mesma categoria de risco que metade da Europa já estava

Evite ir para a Itália, o nível de alerta está muito alto. Um dos avisos postados no site dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, dos Centros Federais de Saúde dos Estados Unidos, diz que a partir de segunda-feira, 13 de dezembro, a Itália voltou aos destinos de risco devido à pandemia de Covid. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDCs) aumentaram o nível de alerta para 4, o nível mais alto. O primeiro ponto diz: Evite ir para a Itália. Segundo: se você tiver que viajar para a Itália, certifique-se de ter todas as vacinas. E terceiro: dada a situação atual na Itália, mesmo os viajantes totalmente vacinados podem correr o risco de infecção ou de propagação de variantes do Covid.

ele tem A Groenlândia e as Maurícias foram adicionadas à lista dos países mais perigosos para viajar. Em sua atualização, o CDC os moveu do Nível 3 para o Nível 4, que é Covid-19 muito alto, uma categoria na qual países com mais de 500 casos por 100.000 residentes no geral são colocados nos últimos 28 dias. Na semana passada, o CDC também listou a França, junto com seis outros destinos. Ao todo, havia mais de 80 países classificados como Nível 4 em 13 de dezembro. Outros lugares considerados de alto risco para viagens incluem Barbados, Belize, Ilhas Cayman, Jordânia, Seychelles, Turquia. No entanto, na realidade, as infecções também estão aumentando muito rapidamente nos Estados Unidos. Desde o início da epidemia, já foi atingido o número de 50 milhões de casos.