O presidente sul-coreano quer fazer a paz com o Norte a qualquer custo

Na segunda-feira, Moon Jae-in, Presidente da Coreia do Sul, Ele disse Que “em princípio” haveria um acordo para encerrar a Guerra da Coréia de 1950-53, que dividiu a Coréia do Sul e do Norte. E isso não quer dizer que haja um acordo: pelo contrário, ainda está muito longe. Mas, há algum tempo, a diplomacia sul-coreana vem tentando encontrar uma maneira de retomar o diálogo com os norte-coreanos, e de acordo com jornais diferentes e Analistas Ele estava tentando persuadir o governo americano de Joe Biden a declarar unilateralmente o fim da Guerra da Coréia.

Embora os combates na Guerra da Coréia tenham realmente terminado em julho de 1953, a guerra continua oficialmente. Um armistício foi alcançado entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul, com o apoio da China e dos Estados Unidos, respectivamente, que encerrou os combates, mas nenhum tratado de paz foi assinado.

A reconciliação inter-coreana – ou pelo menos o início de novas negociações – sempre foi um dos objetivos do presidente sul-coreano Moon, que recentemente redobrou seus esforços para obter alguns resultados tangíveis a tempo até o final de seu mandato, que será em Marchar. Moon também dedicou seu discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro para acalmar a situação na Coréia, e recentemente concentrou seus esforços em tentar persuadir os Estados Unidos a emitir uma declaração conjunta declarando o fim da guerra.

Esta declaração não seria um tratado formal que necessitasse de um par, mas sim um gesto de boa vontade que poderia levar a novas negociações. No entanto, a notícia de uma declaração de paz unilateral alarmou muitos comentaristas americanos Eles estão com medo Uma abertura diplomática e política à ditadura sem paralelo de Kim Jong-un na Coreia do Norte seria uma jogada perigosa.

No domingo, quando Moon falou sobre a possibilidade de um acordo de paz “em princípio”, ele estava participando de uma coletiva de imprensa na Austrália, não fornecendo muitos detalhes sobre como as coisas poderiam ser. Ele apenas disse que todas as partes do antigo conflito (as duas Coreias mais China e Estados Unidos) estão de acordo, mas as negociações formais ainda não começaram porque a Coréia do Norte está acabando com a “hostilidade americana”. Pré-condição ”. Em outras palavras, o governo norte-coreano gostaria que os Estados Unidos, que mantêm 28.500 soldados na Coreia do Sul, fossem os primeiros a fazer um gesto de relaxamento.

Em geral, muitos analistas céticos Sobre a probabilidade de a lua ter sucesso. Por exemplo, já em 2018 ele falou Sobre a possibilidade de as duas Coreias assinarem um tratado de paz, mas no final nada foi feito.

No entanto, as coisas estão mudando. Segundo diversos jornais, a declaração conjunta de paz entre os Estados Unidos e a Coréia do Sul poderá ser anunciada nas próximas semanas.

O que aconteceu na Guerra da Coréia rapidamente

Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Coréia, que foi ocupada pelo Japão, foi dividida em duas zonas de influência ao longo do paralelo 38, algo chamada de “zona desmilitarizada” (DMZ), dividindo os dois países: o Norte permaneceu sob influência O Soviete União e o Sul sob influência americana. A divisão deveria ser temporária, mas logo se consolidou. Na Coreia do Norte, Kim Il-sung, avô do atual ditador Kim Jong-un, que invadiu a Coreia do Sul em 1950 com o apoio da União Soviética e da China, assumiu o poder.

As forças norte-coreanas chegaram para invadir a capital sul-coreana, Seul, e grande parte da península. Nesse momento, as Nações Unidas criaram uma unidade internacional para defender o governo sul-coreano. A unidade, composta por 18 países, era liderada pelos Estados Unidos, que formava a maior parte de suas forças.

Após alguns meses de impasse, as forças lideradas pelos EUA conseguiram conter os norte-coreanos e continuaram seu avanço além do paralelo 38, até invadirem a capital norte-coreana Pyongyang e empurrarem as forças norte-coreanas para a fronteira norte, perto do território chinês . Nesse ponto, os militares chineses intervieram diretamente na guerra, com o auxílio da Força Aérea Soviética, e foram as forças lideradas pelos Estados Unidos que foram empurradas de volta ao sul do paralelo 38.

Isso foi seguido por um longo período de impasse e confrontos inconclusivos que enfraqueceram os dois lados. As negociações de armistício começaram já em 1951, mas a assinatura só ocorreu em julho de 1953: a Coréia do Norte, a China e os Estados Unidos participaram. O acordo previa a criação de uma zona desmilitarizada ao longo da fronteira e a divisão da Península Coreana em dois estados: o Norte sob o domínio da dinastia Kim e o Sul sob proteção americana. Estima-se que durante a guerra entre as forças sul-coreanas e as Nações Unidas, cerca de 150.000 soldados foram mortos, enquanto entre norte-coreanos e chineses mais de 500.000 foram mortos. Além disso, mais de dois milhões de civis coreanos morreram.

Tratado de paz?

Assinar um tratado de paz para uma guerra que terminou há quase setenta anos seria obviamente um gesto simbólico. A situação na península coreana permaneceu a mesma por décadas, e um novo acordo provavelmente não mudará a situação de maneira significativa. Ao mesmo tempo, pode ainda ter um peso importante nas relações intercoreanas, que se deterioraram ainda mais nos últimos anos, também devido a políticas questionáveis. Da ex-administração americana de Donald Trump.

Os principais obstáculos à reconciliação formal referem-se principalmente às relações hostis entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O primeiro exige o levantamento das sanções dos EUA sobre sua economia e vê a presença de dezenas de milhares de soldados americanos na Coreia do Sul como uma ameaça. Por outro lado, os Estados Unidos almejam a desnuclearização completa da Península Coreana, ou seja, o abandono da Coreia do Norte de seu programa nuclear.

Das quatro partes em conflito, a China prefere assinar um tratado. Na semana passada, Yang Jiechi, membro do Politburo que lida com política externa e relações com a Coréia do Norte, disse que seu país poderia apoiar novas negociações.