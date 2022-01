Seul: O homem que cruzou a fronteira para retornar à Coreia do Norte pode ser um ex-desertor arrependido

O homem que cruzou a fronteira fortemente monitorada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte a pé entre sábado e domingo pode ter sido um norte-coreano que desertou para o Sul em 2020 pela mesma área.

“As autoridades presumem que a pessoa seja um desertor norte-coreano e estão investigando o que aconteceu”, disse o Ministério da Defesa de Seul na segunda-feira.

Um funcionário do ministério disse a repórteres que o jovem de 30 anos pode ter chegado ao sul em novembro de 2020. “Ele parecia e estava vestindo a mesma pessoa que desertou do norte em 2020”, disse um funcionário do ministério a jornalistas.

Os investigadores estão tentando entender se o movimento descoberto no fim de semana no lado norte da fronteira foi feito por forças norte-coreanas que vieram escoltar o homem, embora as autoridades de Seul até agora tenham descartado a espionagem.

Desde o fechamento de suas fronteiras em 2020, a Coreia do Norte tem tomado medidas muito rígidas para combater o coronavírus: em setembro de 2020, Pyongyang se desculpou depois que suas forças mataram um oficial sul-coreano que cruzou a fronteira marítima entre os dois países. Dois meses atrás, a Coreia do Norte declarou emergência nacional e fechou uma cidade fronteiriça depois que um desertor norte-coreano com sintomas de COVID-19 voltou ilegalmente do sul.

Deserções raras através das fronteiras terrestres

É raro cruzar a chamada zona desmilitarizada na fronteira norte de Seul, já que a maioria dos fugitivos passa pela China. Em geral, os casos de deserção de sul para norte são muito raros. No entanto, vários incidentes nos últimos anos levantaram preocupações na Coreia do Sul sobre a insegurança. Quando o suspeito desertor cruzou para a Coreia do Norte em 2020, ele não foi levado sob custódia até 14 horas após cruzar a fronteira.

No caso do sábado, a presença da pessoa perto da fronteira passou despercebida por cerca de três horas depois que câmeras de CFTV gravaram a imagem de um homem escalando a cerca e disparando alarmes.

Em junho, a Coreia do Sul anunciou que iria acelerar a aquisição de um robô montado em uma ferrovia e um sistema de áudio e vídeo habilitado para IA para aumentar a segurança ao longo da fronteira.