Mais de 50 mortos num ataque israelita a Gaza no mercado de Jabalia – notícias

Aviões israelenses bombardearam o mercado de frutas e vegetais em JabaliaAo norte da Strip, e estava muito lotado naquela época. Testemunhas relataram que havia dezenas de corpos no local. O Hospital de Gaza anunciou isso mais tarde As mortes são mais de 50. A população – segundo as mesmas fontes – prestou primeiros socorros aos feridos.

Ordem do Ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant O “cerco total” à Faixa de Gaza. “Eu ordenei um cerco completo: Não haverá eletricidade, nem comida, nem gasolina. “Tudo está fechado”, acrescentou Galant após uma consulta de segurança no Comando Sul em Beersheba. A mídia citou-o dizendo: “Estamos lutando contra animais humanos e agiremos de acordo”.

Enquanto isso, o Hamas anuncia isso Quatro prisioneiros israelenses foram mortos em ataques israelenses em Gaza Nas últimas horas.

A tensão continua muito alta. Sirenes soaram na região central de Israel, em Jerusalém e na fronteira norte com o Líbano.

Segundo o Washington Post, os Estados Unidos esperam uma operação terrestre em grande escala contra o Hamas em Gaza nas próximas 24 a 48 horas. Na verdade, Israel pediu aos Estados Unidos mísseis Iron Dome, bombas de pequeno diâmetro, munições de metralhadora e maior cooperação na partilha de informações para responder ao duro ataque do Hamas.

Entretanto, o novo número de mortos israelitas continua a aumentar, atingindo 800. Há 2.500 feridos, muitos deles em estado grave. Depois, haverá 750 pessoas desaparecidas e pelo menos 100 reféns nas mãos do Hamas. Entre eles estão americanos e alemães. 260 pessoas morreram devido aos delírios de jovens pacifistas no deserto. O número de mortos em Gaza em consequência dos ataques israelitas subiu para 436 pessoas, além de 2.270 feridos. “O governo expressa a sua proximidade e solidariedade com o povo de Israel e as comunidades judaicas italianas. O terrorismo nunca vencerá“, comentou Primeira-Ministra Giorgia Meloni.

Pela manhã, o porta-voz do exército Daniel Hagari confirmou isso Israel recuperou o controle de todas as cidades na fronteira de Gaza E O exército israelense anunciou, segundo a mídia local, que aprox. 80 terroristas foram encontrados no país durante a noiteEnquanto os combates continuavam em seis locais ao longo da fronteira com Gaza. O exército bombardeou pelo menos 800 alvos do Hamas em Gaza.

Para os moradores Sderot, uma cidade próxima à Strip, recebeu mais uma vez a ordem de se barricar em sua casa e não abrir a porta para ninguém. O porta-voz do exército israelita disse há pouco que militantes de Gaza continuam a infiltrar-se no território israelita. A mídia noticiou que ocorreram tiroteios entre soldados e milicianos e, segundo a mesma informação, “4 terroristas foram mortos”.

Embora Teerã negue qualquer envolvimento nos ataques, a Agência de Notícias Xinhua, citando uma fonte do Movimento de Resistência Islâmica, afirma que “com o apoio dos Estados Unidos, O Catar está tentando chegar a um acordo urgente que leve à libertação das mulheres israelenses “Ela foi capturada pelo Hamas em troca da libertação de mulheres palestinas detidas em prisões israelenses.”

Teerã: Estamos com o Hamas, mas não estamos por trás dos ataques



“Apoiamos a Palestina com orgulho e firmeza, mas não participamos na resposta palestiniana (o ataque a Israel, ed.), que foi levada a cabo apenas pelos palestinianos”: a missão do Irão nas Nações Unidas anunciou isto num comunicado, referindo-se aos ataques do Hamas contra o Estado judeu. “A acção da resistência palestiniana foi uma defesa completamente legítima contra os crimes e usurpações do regime sionista ilegítimo”, lemos novamente na declaração da missão de Teerão.

Israel recupera o controle de áreas perto de Gaza



Israel recuperou o controle de todas as cidades na fronteira de Gaza. O porta-voz do Exército, Daniel Hagari, disse isso, acrescentando que os confrontos entre soldados e membros da milícia do Hamas nas últimas horas foram “isolados”. Hagari explicou então que 3 milicianos foram mortos na área de Shaar Hanegev, um na aldeia de Beri, 5 em Holit e Sufa e 4 em Alumim, perfazendo um total de 13. “Neste momento – sublinhou – não há combates. , as coisas continuam, mas é possível que haja terroristas na região.” Além disso, as brechas na barreira defensiva serão protegidas com tanques.

Alarme das Nações Unidas: Mais de 123.000 pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza



O Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários informou que mais de 123 mil pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza. A agência humanitária das Nações Unidas, OCHA, informou que “mais de 123.538 pessoas foram deslocadas dentro de Gaza, principalmente devido ao medo, questões de protecção e destruição das suas casas”, com mais de 73.000 refugiados em escolas.

O Ministro das Relações Exteriores do Líbano confirma: ‘O Hezbollah não intervém a menos que seja atacado’



O ministro das Relações Exteriores libanês, Abdullah Bou Habib, disse nas últimas horas que recebeu garantias dos líderes do Hezbollah de que o partido armado leal ao Irã não interferiria no conflito em curso entre o Hamas e Israel se não fosse atacado pelos israelenses. A Agência Central de Notícias Libanesa citou o Ministro dos Negócios Estrangeiros libanês dizendo: “O Hezbollah prometeu-nos que não pretende interferir na guerra em Gaza a menos que Israel cometa agressão” contra o Líbano.

“O pior dia da história de Israel”



"O pior dia da história de Israel" Isto é o que o porta-voz das FDI disse: "Os combates ainda continuam no sul de Israel, os terroristas ainda estão presentes no país, e cerca de mil palestinos sedentos de sangue entraram, movendo-se de casa em casa, e de prédio em prédio, massacrando civis israelenses e soldados. Infelizmente, o número astronômico de 700 israelenses mortos é um número impressionante." Um porta-voz da IDF disse durante a noite.

