Israel – Hamas: Notícias da guerra de hoje

X relatórios que Khamenei publica. Musk: “Ele quer eliminar Israel”

A postagem do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, celebrando os ataques do Hamas em Israel “viola as regras de X. Em qualquer caso, X decidiu que pode ser do interesse do público manter a postagem disponível”. É o relatório da plataforma aos seus usuários, acompanhado de um comunicado de Elon Musk. “A posição de Khamenei é clara: o seu objectivo é eliminar Israel e não apoiar os palestinianos. Isso não vai acontecer. O que está a acontecer, década após década, é um ciclo interminável de violência. Isto atiçar as chamas do ódio não está a funcionar. .Talvez seja hora de olhar para outra coisa.” “Musk aponta.