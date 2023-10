Israel ordena a evacuação da cidade de Gaza e o deslocamento de famílias. Hamas: “Fique”. Mísseis no aeroporto de Tel Aviv – Notícias

O sétimo dia da guerra entre Israel e o Hamas. Milhares de pessoas abandonaram as suas casas na Cidade de Gaza e dirigiram-se para sul, na sequência do aviso do exército israelita de que a Faixa Norte se tornaria uma zona de operações militares. É uma caminhada de nada menos que 10 quilômetros, realizada por famílias inteiras. Quem não dispõe de meio de transporte desloca-se com a bagagem a pé.

vídeo Israel ordena evacuação e famílias deixam Cidade de Gaza

Médicos e pacientes permanecerão na zona de perigo, na ausência de ambulâncias e soluções adequadas para internar os casos mais graves nos hospitais. O Hamas apelou aos residentes para não se moverem e descreveu o anúncio do exército israelita como “propaganda”. As Nações Unidas pediram o levantamento da ordem de evacuação. A Liga Árabe comentou que a “transferência forçada” dos residentes de Gaza era um “crime”.

ANSA ANSA Os pais de Nir Forte: Eles atiraram no peito dele – Notícias – Ansa.it Fala a família do ítalo-israelense desaparecido após a rave (ANSA)

Israel apoia o estabelecimento de “zonas seguras” para civis na Faixa de Gaza à luz do ataque terrestre massivo que se prepara para lançar. Um alto funcionário dos EUA disse à AFP em Doha.

O que está acontecendo no terreno?



A guerra no Médio Oriente e o despertar em Gaza

Dois dos últimos foguetes disparados pelo Hamas caíram em Gaza SderotUm cidadão israelense perto da Faixa de Gaza. Um desses mísseis atingiu uma casa, mas ainda não há notícias sobre as vítimas. Posteriormente, o Hamas assumiu a responsabilidade pelo lançamento de pelo menos 150 foguetes Ascalão. Violento bombardeio israelense A Faixa de Gaza foi bombardeada à noite. As forças israelenses bombardearam “750 alvos militares” na noite passada.

Israel acusa o Hamas de usar telhados em Gaza como locais de lançamento de drones inimigos.

Israel afirma ter lançado 6.000 bombas pesando 4.000 toneladas sobre alvos do Hamas em Gaza em seis dias, atingindo mais de 3.600 alvos.

Treze reféns, incluindo alguns estrangeiros, foram mortos nos ataques israelenses a Gaza, segundo fontes do Hamas. Ocorreram confrontos entre palestinos e o exército israelense na Cisjordânia durante manifestações pró-Gaza.

ANSA ANSA Alerta global sobre o apelo do Hamas por uma “Sexta-feira de Fúria” – Notícias – Ansa.it Israel apela aos seus cidadãos no exterior: “Evite protestos” (ANSA)

Secretário de Defesa dos EUA em Israel



O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, chegou a Israel e se reunirá com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Galant.

Durante a sua reunião com o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, em Amã, o rei Abdullah da Jordânia disse que há uma necessidade urgente de estabelecer “corredores humanitários para Gaza e permitir que organizações internacionais operem livremente”. Depois sublinhou a importância de a guerra não incluir a Cisjordânia.

ANSA ANSA Tajani chega a Israel, sua primeira parada no sul – Notícias – Ansa.it Também em Israel estão Von der Leyen e Metsula (ANSA).

Número de pessoas deslocadas na Faixa de Gaza



O exército israelense informou as Nações Unidas sobre a “transferência”. 1,1 milhão de residentes de norte a sul da Faixa em 24 horas. As Nações Unidas pedem que a ordem de evacuação seja cancelada.

De acordo com as Nações Unidas, Mais de 423 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas na Faixa de Gaza. O número de pessoas deslocadas nesta área densamente povoada, que tem uma população de 2,3 milhões, aumentou de 84.444 pessoas para 423.378 pessoas.

Amnistia Internacional: “As forças israelitas estão equipadas com fósforo branco”



“O Laboratório de Evidências de Crise da Amnistia Internacional verificou que as unidades militares israelitas que visam Gaza estão equipadas com projécteis de artilharia de fósforo branco.” Escrito por X Organização Humanitária. Ele acrescentou: “Estamos investigando o que parece ser o uso de fósforo branco em Gaza, incluindo um ataque perto de um hotel de praia na Cidade de Gaza”.

Além disso, o vídeo de quarta-feira de um dos ataques israelitas a Gaza parecia mostrar a utilização de fósforo branco, uma munição controversa que pode causar danos graves se utilizada contra civis. O Washington Post noticiou isso, citando uma análise da Human Rights Watch. O vídeo, verificado pelo The Washington Post, mostra dois projéteis de artilharia disparados em rápida sucessão contra alvos, que, uma vez detonados, liberam fósforo branco automaticamente.

Líder do Hezbollah encontra-se com Ministro das Relações Exteriores iraniano em Beirute



O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse em Beirute, durante seu encontro com o líder do Hezbollah, aliado do Hamas, que “o cerco imposto à Faixa de Gaza deve ser quebrado”. Amir Abdullahian sublinhou que o Irão “é solidário com os nossos irmãos palestinianos” e que “tudo o que estiver ao seu alcance deve ser feito para entregar ajuda humanitária” aos residentes da Faixa de Gaza.

Irã: “Os relatórios sobre o congelamento dos fundos descongelados são falsos”



O Irão negou que os Estados Unidos e o Qatar tenham chegado a um acordo que impediria a República Islâmica de aceder a 6 mil milhões de dólares recentemente libertados como parte do acordo para libertar cinco prisioneiros americanos. “As notícias são desprovidas de verdade”, afirmou a missão do Irão nas Nações Unidas, segundo informou a Agência de Notícias da República Islâmica Iraniana, referindo-se a um artigo publicado pelo Washington Post, no qual se afirmava que a decisão de não permitir o acesso às Nações Unidas veio depois do ataque do Hamas em Israel. O governo dos EUA percebe que não pode evitar o acordo, de acordo com a missão de Teerã nas Nações Unidas.

vídeo EUA congelam 6 mil milhões de dólares atribuídos ao Irão

