Israel – Hamas em guerra, notícias de hoje | Israel ordena a evacuação de 1,1 milhão de palestinos do norte da Faixa de Gaza em 24 horas

• O que aconteceu ontem no conflito entre Israel e Gaza: o Hamas disse não aos corredores humanitários e bombardeou Damasco

• Hamas: “Há dois anos que nos preparamos para o ataque.”

• Egipto: “A passagem de Rafah não está fechada e inutilizável devido aos ataques israelitas.”

• Netanyahu reúne o governo de guerra: “Determinar os objectivos da incursão terrestre.”

05h32 – Israel: Evacuação da zona norte da Faixa de Gaza. As Nações Unidas pedem que o pedido seja cancelado

Israel ordenou a evacuação dentro de 24 horas da parte norte da Faixa de Gaza, onde vivem 1,1 milhão de palestinos. A decisão provocou uma reação imediata das Nações Unidas, que pediu a Israel que cancelasse a encomenda: o anúncio foi feito pelo porta-voz do Palácio de Vidro. “As Nações Unidas apelam veementemente à retirada desta ordem, se for confirmada, para evitar transformar o que já é uma tragédia numa situação catastrófica”, disse Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral.

05h12 – As Nações Unidas deixam 50 mil mulheres grávidas sem tratamento em Gaza e na Cisjordânia

As Nações Unidas lançaram um apelo de emergência de 294 milhões de dólares para satisfazer as “necessidades urgentes” das populações mais vulneráveis ​​na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, onde mais de 400 mil palestinianos fugiram das suas casas nos últimos dias e perto de 50 mil mulheres grávidas. Eles não podem mais receber cuidados.

05h02 – Fortes bombardeios em Gaza à noite

A Faixa de Gaza também está sujeita a violentos bombardeamentos israelitas durante a noite, especialmente perto da fronteira. Isto é evidenciado por vídeos postados por residentes nas redes sociais e por um memorando da Força Aérea Israelense. “Mesmo à noite, a qualquer hora, centenas de aeronaves da IAF continuam a atacar com força e a infligir graves danos às capacidades do inimigo”: este é o comentário num vídeo publicado pela Força Aérea Israelita nas redes sociais. Israel afirma ter lançado 6.000 bombas pesando 4.000 toneladas sobre alvos do Hamas em Gaza em seis dias, atingindo mais de 3.600 alvos.

02h59 – Um ataque das forças especiais israelenses, salvando 250 reféns

“A Unidade 13 da Frota de Elite foi enviada para a área em redor da barreira de segurança de Gaza num esforço conjunto para recuperar o controlo da instalação militar de Sufa no dia 7 de Outubro. Os soldados resgataram quase 250 reféns com vida. Mais de 60 terroristas do Hamas foram neutralizados e outros 26 foram presos, incluindo Muhammad Abu Ali, vice-comandante da divisão naval sul do Hamas. As Forças de Defesa de Israel (IDF) escreveram isso em uma postagem datada

01h53 – Os mortos em Gaza são 1.537, incluindo 500 crianças e 276 mulheres.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciou, citando o Washington Post, que 1.537 palestinianos foram mortos no ataque israelita à Faixa de Gaza, incluindo 500 crianças e 276 mulheres. O número de infectados chegou a 6.612, incluindo 1.644 crianças. Enquanto isso, a Força Aérea Israelense informou READ Ucraina, Erdogan: "Lavoriamo a un incontro Putin-Zelensky in Turchia". Cremlino: "Non c'è ancora l'accordo, ma siamo disponibili"

01h50 – Nações Unidas Há mais de 423 mil deslocados em Gaza

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), mais de 423 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas na Faixa de Gaza, sitiada e bombardeada pelo exército israelita. O número de pessoas deslocadas nesta área densamente povoada, totalizando 2,3 milhões de pessoas, aumentou de 84.444 pessoas para 423.378, segundo um comunicado do escritório das Nações Unidas.

01h35 – O Senado dos EUA pede a imposição de sanções a quem financia o Hamas

O Senado dos EUA deverá votar na segunda-feira uma proposta que apela à comunidade internacional para impor sanções para limitar o fluxo de dinheiro e armas para a milícia do Hamas, após o ataque mortal de 7 de Outubro em Israel. 30 Democratas e 27 Republicanos assinaram o texto, que declara total solidariedade com Israel e obriga os Estados Unidos a fornecer assistência militar.

01h33 – Egito apela aos palestinos para permanecerem em Gaza

O presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, disse, de acordo com o The Guardian, que os habitantes de Gaza devem “firmar-se e permanecer nas suas terras”, enquanto aumentam os apelos de Gaza para o Cairo para permitir a passagem segura aos civis em fuga. A única rota disponível para escapar é através da passagem fronteiriça de Rafah, entre o Egipto e Gaza.

01h27 – Londres envia aviões de reconhecimento, dois navios de guerra e 3 helicópteros

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, conversou com Benjamin Netanyahu para reafirmar o apoio de seu país a Israel após o ataque do Hamas. O anúncio foi feito por um porta-voz de Downing Street, de acordo com o que foi relatado pelo The Guardian. Sunak confirmou que o Reino Unido autorizou o envio de um grande pacote de apoio para a região, incluindo aeronaves de vigilância da RAF, dois navios da Marinha Real e três helicópteros Merlin.

01h05 – Human Rights Watch: Israel também usou fósforo branco em Gaza

“A Human Rights Watch verificou, com base em vídeos e relatos de testemunhas, que as forças israelenses usaram fósforo branco em operações militares no Líbano e em Gaza em 10 e 11 de outubro de 2023, respectivamente. Os vídeos mostram múltiplas explosões aéreas de fósforo branco disparadas de artilharia no setor .” Porto da Cidade de Gaza e dois locais rurais ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano. Isto é o que a Humane Society escreve. A Human Rights Watch continua que o fósforo branco, que pode ser usado como cortina de fumo ou como arma, “tem o potencial de causar danos a civis devido às queimaduras graves que causa e aos seus efeitos persistentes a longo prazo nos sobreviventes”. A sua utilização em áreas densamente povoadas de Gaza viola os requisitos do direito humanitário internacional. READ O efeito da terceira dose pode durar muito tempo.

01h01 – Ele zomba da manutenção de uma idosa israelense como refém e do fechamento de uma pizzaria na Cisjordânia

Soldados da ocupação israelita fecharam uma pizzaria em Huwwara, na Cisjordânia, depois de esta ter publicado um anúncio nas redes sociais zombando de uma idosa israelita que tinha sido mantida refém pelo Hamas. Isto foi relatado pelo jornal Haaretz. O exército interveio depois que o Canal 12 exibiu o anúncio e um grupo de colonos tentou atacar o local. Os soldados e a polícia de fronteira intervieram e dispersaram os colonos, prendendo dois deles.

00:58 – Militantes do Hamas possuem mapas detalhados de cidades e bases militares israelenses

Os combatentes do Hamas estavam armados com mapas detalhados das cidades e bases militares que queriam atingir quando entrassem em Israel para atacar. Documentos escritos em árabe foram recuperados nos locais dos ataques e estão agora a ser examinados pelas autoridades israelitas. O Wall Street Journal noticiou isto, confirmando que os documentos indicam que desde o início não apenas instalações militares foram alvo, mas também civis. Os documentos também oferecem a possibilidade de avaliar a inteligência detida pelo Hamas e o grau de planeamento do ataque.

00h55- Hamas acusa Israel de cometer genocídio em Gaza

O Hamas acusa Israel de cometer “genocídio” em Gaza. Ghazi Hamad, um alto funcionário do Hamas, disse numa declaração em vídeo à Al Jazeera, falando em inglês, que “os países ocidentais que fornecem ajuda militar a Israel estão a participar no assassinato de palestinianos em vez de procurarem uma solução para o conflito e a ocupação. ” Segundo Hamad, “não existe nenhuma área segura em Gaza onde as pessoas possam procurar refúgio ou abrigo. Cada área e cada edifício estão sob possível ataque. Todos são alvo e vulneráveis ​​aos assassinatos israelitas, incluindo mulheres, crianças, idosos e até deficientes.” Hamad denunciou então o bloqueio “ilegal e imoral” israelita a Gaza que impede a entrada de combustível e abastecimento humanitário na Faixa. “Líderes israelitas – Hamad diz – emitir instruções claras ao seu exército para implementar “Genocídio contra mais de dois milhões de cidadãos na Faixa de Gaza. Estamos enfrentando crimes sem precedentes na história moderna.”

00h51 – Blinken chega a Amã e encontra Abbas e o Rei da Jordânia

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, chegou à capital da Jordânia, Amã. Isto foi relatado pela CNN, que afirma que Blinken se reunirá com o presidente palestino Mahmoud Abbas e o rei jordaniano Abdullah II durante o dia. Depois da Jordânia, Blinken viajará para o Qatar, um dos principais intervenientes nas conversações com o Hamas para tentar libertar os reféns do grupo terrorista, noticiou a CNN. READ Canadá, as quatro igrejas queimadas, crianças aborígenes perdidas - Corriere.it

00h48 – Soldados israelenses atiraram pedras, matando um homem de 17 anos na Cisjordânia.

Um jovem palestino de 17 anos foi morto a tiros na cidade de Qalqilya, na Cisjordânia. O Haaretz escreveu isto, explicando que um porta-voz das IDF, as forças armadas israelitas, afirmou que o jovem foi morto por soldados israelitas porque atirou pedras. Segundo o Ministério da Saúde palestino em Ramallah, o mártir é Mahdi Majed Salim, da aldeia de Jayyus.

00h46 – Estados Unidos: FBI está em alerta após ameaças do Hamas

O FBI está em alerta após o apelo de mobilização do Hamas hoje. «Estamos cientes do apelo à ação que pode levar a manifestações nos Estados Unidos – diz o FBI -. “Trabalhamos com nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei para compartilhar informações e identificar e destruir quaisquer ameaças que possam surgir.”

00h43 – Organização Mundial da Saúde: 11 profissionais de saúde foram mortos em Gaza desde sábado

A Organização Mundial da Saúde afirma ter documentado 34 ataques a suprimentos de saúde em Gaza desde o início dos ataques retaliatórios israelenses no último sábado. Onze profissionais de saúde foram mortos em serviço e outros 16 ficaram feridos. A BBC relatou isso. A Organização Mundial da Saúde afirma também que o acesso das equipas médicas de emergência ao terreno foi dificultado por danos nas infra-estruturas. A organização concluiu que 19 unidades de saúde e 20 ambulâncias foram danificadas.

00h40 – Casa Branca: 27 cidadãos americanos mortos e 14 desaparecidos

“O número de americanos mortos aumentou para 27 e o número desaparecido hoje é 14. Estamos claramente a fazer tudo o que podemos para apoiar e informar as famílias.” Foi o que disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca. Kirby disse que os contactos com as autoridades israelitas continuam a obter o máximo de informação possível e, a partir de amanhã, o governo dos EUA organizará voos charter para fornecer transporte de Israel para destinos europeus.

00:37- Macron: O Hamas é uma organização terrorista que busca destruir completamente Israel