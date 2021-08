Uma luta está acontecendo na Espanha por uma estátua de um soldado

baixar jogador

Enquanto há vários anos metade do mundo vem debatendo a oportunidade de reter ou remover estátuas e monumentos erguidos no passado, que são símbolos de herança colonial ou racial, a serem reconsiderados, na Espanha há discussões semelhantes levantadas por uma estátua que acaba de foi feito. Foi edificado e será erguido no centro histórico de Madrid, na Plaza de Oriente, onde tradicionalmente se reúnem os saudosistas da ditadura de Francisco Franco. A estátua retrata um soldado da Legión, corpo militar de elite que acaba de completar 100 anos e é conhecido pela violência com que administrou alguns projetos do século 20 sob o governo de Franco, primeiro como líder e depois como ditador. .

Embora a Legión tenha sido fundada em 1920, quando a ditadura fascista de Franco ainda não havia sido estabelecida, muitos acreditam que se trata de um órgão intimamente associado ao período de Franco, razão pela qual houve protestos contra o município de Madrid e críticas de historiadores de soldados como Luis Gonzalo Segura, que vê Legión como Ela não merece nenhum tipo de homenagem.

Legión foi fundada por José Milan Astrai, amigo e colaborador de Franco, no modelo da Legião Estrangeira Francesa: então chamada um terço dos estrangeiros, do nome das antigas formações militares estabelecidas por Carlos V no século XVI. A ideia era atrair novos voluntários e, assim, reduzir a necessidade de recrutas.

A legião ganhou centralidade após a Batalha de Anwal no Marrocos – então o protetorado da Espanha – na qual o exército espanhol foi drasticamente derrotado pelas forças rebeldes berberes. Era 1921 e Legión se estabeleceu como o ícone escolhido pelo corpo das reivindicações coloniais e nacionalistas espanholas, e também criou um discurso sobre Audaz que se tornaria típico das organizações fascistas europeias, exemplificado pelo lema oficial da Legión: morte viva.

Algumas das características distintivas da Legión são o uniforme (muitas vezes usado com a camisa aberta até a barriga), a maneira peculiar como os soldados andam e o amuleto (cabras que desfilam com os soldados em desfiles militares). E as campanhas em que o protagonista foi nos anos 1930, especialmente durante a Guerra Civil Espanhola: em 1934, Franco liderou a Legião em um ataque contra os rebeldes mineiros asturianos, suprimindo brutalmente os protestos. Depois, entre 1936 e 1939, Legión foi protagonista de episódios como o massacre de Badajoz, em que morreram milhares de civis e soldados do Exército Republicano de esquerda.

Após a vitória na guerra civil, o regime de Franco reduziu o número de exércitos e os manteve estacionados no Marrocos, e fortificou os enclaves espanhóis no norte da África. Na Espanha democrática, a partir de meados da década de 1970, o Legión foi reformado e não recrutou estrangeiros por um período, razão pela qual o órgão adotou o nome Legião Espanhola. Na década de 1990, ela participou de várias missões de paz das Nações Unidas e abriu a possibilidade de recrutar mulheres.

A estátua que desejam colocar em Madrid tem seis metros de altura e retrata um soldado. É uma obra do artista plástico Salvador Amaya encomendada pela Fundação de Museus do Exército Espanhol. Na Espanha, isso é falado desde maio, quando o município de Madrid deu início ao processo burocrático de aprovação do monumento, parcialmente financiado por uma campanha de arrecadação da qual, segundo a fundação, participaram 700 pessoas.

As críticas ao monumento também se devem ao fato de que na Espanha, porque lei da memória históricaO regime de Franco e a Guerra Civil não podem ser comemorados com símbolos ou imagens associadas a esse período. No entanto, ainda existe uma nostalgia minoritária, mas profundamente enraizada por Franco e discussões semelhantes Aparecendo regularmente. Segundo os críticos, a legião retratada na estátua – um soldado que viveu antes da ditadura – está violando a lei, enquanto Amaya afirma o contrário: “A Legión é um corpo militar profundamente integrado às nossas Forças Armadas, e o monumento não contém qualquer elemento que viole a lei. Jornal. “Amarre a lei da memória histórica É totalmente arbitrário. “

O prefeito de Madrid deve estar animado quando joga com a Legião em mente. Caso contrário, é difícil entender que você instalou esta estátua em uma caixa já cheia dela. Uma figura com ponta de lança no século XXI. https://t.co/3Xc2uPRANx pic.twitter.com/vdySxCLnI7 – Inigo S. Ugarte (Guerraeterna) 1 de junho de 2021

No entanto, segundo o historiador José Alvarez Junco, o Legión teve um papel importante ao levar a violência dos confrontos armados a um novo patamar: sua presença estaria entre os motivos pelos quais os combates na Espanha nos anos 1930 foram tão sangrentos. Ainda segundo o historiador militar Gonzalo Segura, os exércitos têm uma história de violência e opressão que deve ser levada em consideração antes de erguer um monumento a eles: “Nenhum país europeu pode ter uma homenagem a uma unidade militar cuja história consiste em massacres, assassinatos, estupros, tortura e mutilação ».

Segundo as previsões, o processo de aprovação da estátua estava programado para ser concluído no final da primavera, mas a Comunidade Autônoma de Madrid ainda não tomou uma decisão. No BBC simplesmente tem confirmado Receber proposta da Fundação Museu do Exército.