Imigrantes, um número recorde de desembarques na Grã-Bretanha. E agora Johnson está atacando Macron

O fenômeno da imigração ilegal começou a irritar o mundo novamente Grã Bretanha. Quase 500 migrantes chegaram às costas inglesas na última quarta-feira, e a cota de 10.000 migrantes foi ultrapassada desde o início do ano, número alcançado em 2020 em dezembro.

O governo de Londres não esconde mais sua indignação em relação França. primeiro ministro Boris Johnson Ataque o presidente francês Emmanuel Macron Eles são acusados ​​de fazer muito pouco para evitar que os migrantes deixem as praias francesas à noite para cruzar o canal. A travessia costumava ser feita em pequenos barcos, às vezes em condições perigosas, e é um milagre que o número de pessoas que se afogaram no Canal da Mancha fosse pequeno.

Para corrigir a situação, o Parlamento de Londres está considerando uma lei que aumenta as penas para traficantes de pessoas e dá mais poderes ao Home Office para repatriação. Alguns parlamentares falam abertamente do “modelo australiano” de imigração ilegal, já que há três anos a Austrália desdobra sua marinha para interceptar barcos carregados de migrantes, enviando-os para uma ilha onde são enviados de volta aos seus países de origem.

No mês passado, o Ministério do Interior britânico anunciou um novo acordo com a França para dobrar o número de patrulhas policiais nas praias francesas.

O acordo gerou muita oposição em alguns círculos britânicos, com o Reino Unido concordando em dar à França um adicional de £ 54 milhões para pagar os salários dos oficiais anti-desembarque.