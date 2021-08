COVID: Grécia, toque de recolher e proibição de música em Zakynthos e Chania – Última Hora

(ANSA – AFP) – ATENAS, 5 de agosto – Diante do aumento das infecções por coronavírus, a Grécia decidiu impor toque de recolher e várias restrições, a partir de amanhã e por pelo menos uma semana, nas ilhas de Zakynthos e Chania, em Creta . As autoridades anunciaram isso.



Os produtores turísticos terão que impor um toque de recolher entre 1 e 6 da manhã, como o implementado na ilha de Mykonos em julho, bem como a proibição total da música em bares, restaurantes e discotecas. Reuniões de mais de 20 pessoas também são proibidas. organizadores de reuniões privadas; Eles enfrentam uma multa de até 200.000 euros.



Um painel de especialistas em saúde do país recomendou essas novas restrições após um aumento nos casos de coronavírus nas duas ilhas nos últimos dias. Esses dois destinos, muito populares durante a temporada turística, correm o risco de infecção crescente.



A situação da saúde na Grécia continua a deteriorar-se principalmente devido à propagação da variável delta.



Atualmente, há 192 pessoas em terapia intensiva em hospitais de todo o país. O número total de casos foi de 503.885 com mais de 13.000 mortes. (ANSA – Agence France-Presse).