Triatlo intenso, Sarah Tangetti de Brescia Gold

Dezesseis horas e dezoito minutos e trinta e nove segundos: é o tempo que leva Sarah Tangetti Para conquistar seus limites e conquistar Medalha de ouro extrema no triatlo. O homem de 37 anos chegou primeiro de Brescia, Quebrando o recorde absoluto para mulheres, para esta edição de StoneBrixiaMan, que terminou ontem à noite em Ponte di Legno com a vitória paralela do francês Tom Pagani, de 31 anos (melhor tempo masculino).

Eram 17h22 quando Pagani (Lugdunum Trithlon) cruzou uma das linhas de chegada mais difíceis de sua vida. nós vamos 3,8 km de natação, 175 km de ciclismo, 42 km de corrida Às 13h21’58 ” em frente ao Paso Paradiso (2.600m acima do nível do mar), após enfrentar 6 mil metros de desnível total a partir das 4h das águas do Lago Iseo. Sarah Tangetti (Triathlon Brescia) também chega às 20h19, graças a umComeback incrível Conseguiu às 16h18’39 ” recuperar o segundo lugar para 2019, o que foi saudado pelos sentimentos da sua família.

Eles são o Homem de pedra Ser o primeiro a cruzar as “Portas do Céu” no triatlo de extrema distância Ironman organizado pela TriO Events com o apoio da região da Lombardia, a província de Brescia e os municípios de Ponte di Legno e Solzano. De acordo com a tradição, todos os 83 carros no final 130 atletas França, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Espanha, República Tcheca, Bélgica e Brasil também entraram, e receberam o pórfiro roxo do Vale Camonica.

«Comecei a acreditar em Tonale Quando me disseram que a primeira mulher era próxima – disse Sarah Tangetti – apesar de a princípio ter acumulado uma boa vantagem. Devo muito ao meu parceiro e companheiro ao longo da rota StoneBrixiaMan, que me encorajou acreditando no meu retorno primeiro. ”

Os atletas são o pai.Arty ao amanhecer Embarcar em um barco em Tavernola Bergamasca por Teste de natação (3,8 km) no Lago Iseo: 2 horas no máximo para chegar a Solzano. Então bicicleta: Com uma diferença de altitude de 4.300 m 175 km Na pista, os competidores enfrentaram três etapas: em Edolo para aprika (1.176 m acima do nível do mar), em seguida, um arquivo Mortirolo (1.852 m acima do nível do mar) e finalmente javia (2.621 metros acima do nível do mar), após o primeiro banho de massa no centro histórico de Ponte di Legno, até a última gota para T2 sempre no coração da região de Brescia.

Os primeiros 20 km da aldeia Corra (42 km) entraram em Zono, Bricasaglio e Villa d’Alegno, após o que passaram do outro lado no centro de Temo, Valbione (1500 m) e novamente na Ponte di Lino para o segundo banho em massa. Daí a subida que conduziu ao Paso del Tonale (1.883 metros acima do nível do mar), com posto de controle T3 e cortes de hora em hora. Mais 7 km (800 m de diferença de altitude) em estrada de terra de alta montanha no Vale do Bresina. Um total de sete horas para subir de 1.200 m de altitude para 2.600 m de altitude em Paso Paradiso, com uma diferença total positiva na altitude da seção de 2.200 m.

