Chile, uma mulher Mapuche para presidir a Assembleia Constituinte – Ultima Ora

(ANSA) – SANTIAGO DEL CHILE, 04 de julho – A mulher mapuche, Elisa Loncon, foi hoje eleita presidente da Assembleia Constituinte, que se reuniu para dar início à elaboração da nova carta constitucional que substituirá a carta aprovada em 1980 durante a ditadura de Augusto. Pinochet.



Depois da fumaça negra da primeira votação em que 155 membros escolheram meticulosamente o candidato de cada grupo representado, o nome do intelectual mapuche obteve 96 votos na segunda votação, o que é suficiente para garantir a presidência.



A senhora de 58 anos, formada em artes e linguística e professora universitária, cumprimentou o povo chileno em sua língua materna após as eleições, garantindo que conquistar o cargo era “um sonho de nossos avós”.



O recém-eleito presidente levantou a necessidade de caminhar em direção a uma nação multinacional e diversa, e disse que “é possível reconstruir Chilena e repensar a relação com o povo mapuche”.



Por último, disse que “a Assembleia Constituinte será participativa” e declarou que por isso se decidiu que os órgãos sociais devem rodar para dar lugar a todos os componentes representados.



A constituição chilena vigente é a única na América Latina que não reconhece os povos indígenas, dos quais há pelo menos nove no Chile, entre os quais a maioria foi incorporada pelos mapuches e aymara. (lidar com).