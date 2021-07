Críticas ao Projeto Eni Forest na Zâmbia

O Vale do Rio Luangwa está localizado na parte oriental da Zâmbia e até poucos anos atrás era uma das áreas com maior taxa de desmatamento no país, principalmente devido à expansão dos campos cultivados com técnicas agrícolas insustentáveis. Para tentar reduzir essa ameaça ambiental, o projeto chamou As florestas da comunidade Luangwa, promovido Parceiros BioCarbon, que, através de uma série de investimentos, visa proteger as florestas deste vale: a construção de escolas, poços de água potável, estradas e o desenvolvimento de empresas dedicadas a uma agricultura mais verde permitirão aos milhares de pessoas que vivem naquela área o acesso a empregos mais qualificados e abandonar velhos métodos de cultivo.

Para este projeto conhecido como “Descarbonização”, o O maior do mundo Pelo número de beneficiários (173 mil), participa a Eni, a mais importante empresa italiana de energia que, ao adquirir créditos de carbono, compensa as emissões de gases com efeito de estufa da sua produção atual e futura, incluindo a extração de gás natural.

Florestas tropicais como as da Zâmbia absorver dióxido de carbono (CO 2 ), um dos principais gases do efeito estufa e, portanto, ajuda a removê-lo da atmosfera. A ideia do sistema de compensação é que, ao financiar projetos de conservação florestal, as empresas contribuam de fato para a retirada de certa quantidade de gases de efeito estufa da atmosfera: ou seja, podem “compensar” parcialmente as emissões que causam com suas atividades, sejam elas voos de avião ou produção de produtos petrolíferos.

Este objetivo – financiar projetos em países em desenvolvimento para não cortar árvores – é Foi assinado pelas Nações Unidas em 2007. Mas quatorze anos depois, o sistema se mostrou muito fraco, principalmente devido à falta de acordos internacionais. O resultado é que os projetos que lidam com a “descarbonização” costumam ser pequenos e não regulamentados, exceto por meio da atividade de alguma organização especializada que estima quantas emissões foram absorvidas, evitando a destruição de árvores. Essas emissões “negativas” para as empresas são vendidas como “créditos de carbono”.

Onde você está comprometido chegará a 6 milhões de toneladas de dióxido de carbono até 2024 2 É compensado anualmente, 20 milhões até 2030 e mais de 40 milhões até 2050. No final de 2020, a Eni comprou o projeto Luangwa Community Forest Créditos de carbono para compensar 1,5 milhão de toneladas (Mton) de emissões de dióxido de carbono.

Medir os créditos de carbono não é fácil: várias estimativas podem ser feitas, mas nem sempre são confiáveis. Especificamente, o principal problema diz respeito à forma de analisar os dados em torno das áreas de floresta a serem protegidas e prever o número de árvores que serão cortadas se as iniciativas de conservação florestal não forem financiadas.

Fazer esse tipo de previsão é complicado, porque as variáveis ​​são muitas e o risco de se chegar a estimativas imprecisas é alto, especialmente se os domínios de referência usados ​​como comparação têm características diferentes daqueles em que o projeto foi promovido. Eles provaram isso guardião e organização ambiental área verde: início de maio a conquista deles Ele revelou que o sistema de classificação de crédito de carbono comprado por seis grandes companhias aéreas, incluindo British Airways e easyJet, foi baseado em estimativas não confiáveis.

A divisão italiana do Greenpeace, que ordenou uma dessas organizações, também chegou às mesmas conclusões Estudo científico avaliar o projeto Luangwa Community Forest Apoiado pela Eni. O Greenpeace fala sobre dados “exagerados” que superestimam as reduções de emissões geradas pelo projeto. As observações mais precisas referem-se à densidade populacional e ao risco de desmatamento e incêndios.

um segundo os documentos do projeto As florestas da comunidade Luangwa, o principal perigo para as florestas da Zâmbia é o aumento da população; O risco de desmatamento também é calculado com base em uma estimativa de crescimento populacional e densidade populacional: se assumirmos uma densidade populacional muito baixa, como no caso do projeto Eni, existe o risco de superestimar o desmatamento. A diferença entre a densidade populacional que o estudo do Greenpeace encontrou – 29,6 pessoas por quilômetro quadrado – H aquela área A referência considerada pelo projeto, 2,75 habitantes por quilômetro quadrado, é muito clara. O As florestas da comunidade Luangwa Ele prevê que entre 2015 e 2045 haverá um aumento da densidade habitacional semelhante ao período entre 1985 e 2015, sem considerar uma série de mudanças potenciais como aumento de renda, desenvolvimento tecnológico e fatores políticos e institucionais. É por isso que o Greenpeace argumenta que “qualquer relato de desmatamento decorrente da densidade populacional é provavelmente exagerado e enganoso”.

Segundo o Greenpeace, também há uma diferença perceptível na taxa de desmatamento anual considerada no projeto: indica cerca de 2,5%, enquanto a Um estudo recente da Organização para Alimentos e AgriculturaFeito em 2020, Zâmbia tem um valor de 0,42%. Por outro lado, o Greenpeace afirma que os riscos de incêndio (e, portanto, uma floresta protegida, mesmo que apenas parcialmente destruída) são subestimados: o projeto Luangwa Community Forest Ele considera insignificante, o que também é errado para o Greenpeace porque é diferente Estudos recentes Eles dizem que o aumento das temperaturas devido à mudança climática aumentou o risco de incêndios se espalharem em florestas como as da Zâmbia.

Outro ponto controverso diz respeito à capacidade de armazenamento de carbono das florestas incluídas no projeto. De acordo com o Greenpeace, se você levar isso em consideração estudos médios Em florestas semelhantes às do projeto Luangwa Community Forest, o valor indicado é de cerca de 108 toneladas de dióxido de carbono 2 e (toneladas de CO2 equivalente por ano) por hectare, menos da metade do que o parceiro da Eni indicou (224 toneladas de CO2) por hectare. 2 por hectare). “Isso significa que o projeto financiado pela Eni levará em conta, aproximadamente, uma duplicação dos créditos de carbono em relação ao que indica a literatura científica”, afirma o relatório do Greenpeace. “Estamos enfrentando uma superestimação dos benefícios climáticos do projeto, já que as reduções de emissões ‘evitadas’ graças ao projeto são exageradas. Luangwa Community Forest».

Mas as descobertas do Greenpeace vão além e levam em conta os compromissos assumidos pela Eni, em particular a meta de economizar 40 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano até 2050. A organização ambientalista estima a captação dessa quantidade de dióxido de carbono 2 A empresa vai precisar de mais de 12,6 milhões de hectares de floresta, o equivalente a mais de treze projetos como o da Zâmbia. “A Eni precisaria de uma área maior que todo o patrimônio florestal italiano, ou uma área florestal igual a 17 milhões de campos de futebol”, diz o Greenpeace, com uma comparação bastante concreta.

Além das questões críticas identificadas no caso do projeto na Zâmbia, o Greenpeace está geralmente convencido de que os projetos de compensação não ajudam a combater a emergência climática porque não reduzem a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e representam uma plataforma para lavagem verde, uma estratégia de comunicação que permite às empresas (não apenas em energia) construir uma imagem enganosamente sensível às questões ambientais.

Em sua resposta, a Eni não se aprofundou nos méritos das reivindicações do Greenpeace sobre o projeto na Zâmbia, mas se limitou a considerações sobre o valor dos projetos de compensação que permitem a redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa. Eni disse: “A comunidade científica há muito reconhece que o desmatamento é uma das principais razões para o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e por isso a empresa decidiu se envolver no combate ao desmatamento, acreditando que o setor privado O setor pode desempenhar um papel importante na mobilização dos recursos necessários para proteger as Florestas, especialmente os recursos primários e secundários no cinturão equatorial.

Nesse contexto, os projetos de compensação representam uma “oportunidade importante, não apenas para combater as mudanças climáticas, mas também para proteger a biodiversidade e os ecossistemas e contribuir para o desenvolvimento mais sustentável das comunidades locais”.

De acordo com a Eni, os projetos, que foram desenvolvidos somente após o “consentimento prévio livre e informado” das respectivas comunidades, e em alinhamento com os governos central e locais, foram aprovados não só por sua contribuição para o combate às mudanças climáticas, mas também pelo seu impacto positivo nos ecossistemas, na biodiversidade e no desenvolvimento da comunidade, após verificação por terceiros independentes.

“Para garantir a qualidade dos créditos obtidos, as atividades de projeto desenvolvidas pela Eni aderem atualmente aos mais elevados padrões de certificação, Verified Carbon Standards (VCS) e Clima, Sociedade e Biodiversidade (CCB)“ Triple Gold ”, conforme afirmado na resposta. Determinar metodologias para calcular as emissões evitadas e os critérios de certificação de uma maneira muito conservadora e com base científica sólida Verra, uma ONG dos EUA com um registro voluntário de créditos de carbono de mesmo nome (mesma ONG no centro da investigação guardião e Greenpaece, editor), regularmente submetem suas metodologias para revisão científica e discutem longamente sobre sua validade. ”

Eni afirma que apoiar projetos internacionais de conservação das florestas é uma solução estratégica para combater as mudanças climáticas e compensar parte de suas emissões que as tecnologias atualmente disponíveis não permitem reduzir “, ao mesmo tempo que reconhece que a ‘contagem’ das emissões globais é exclusiva de todo o planeta e que cada tópico pode ser Ele contribui para isso por meio de iniciativas em todas as partes do mundo. ”