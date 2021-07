Países europeus que não querem que o acordo global tribute empresas multinacionais

Quinta-feira passada, 130 países e jurisdições Junte a um acordo global – considerado por muitos como histórico – para impor um imposto mínimo de 15 por cento sobre as grandes empresas multinacionais. O acordo, resultado de anos de negociações coordenadas pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entretanto, foi contestado por alguns países que não aderiram. Em particular, foi discutida a oposição de três países que fazem parte da União Europeia: Irlanda, Hungria e Estônia.

A posição desses países, que têm poder de veto sobre a adoção do acordo pela União Europeia, ameaça alongar o tempo tanto para finalizar os detalhes do texto (que os participantes se propuseram concluir até outubro próximo), tanto para implementar por meio de leis que a implementam concretamente, prevista para 2023.

O acordo afeta apenas empresas com receitas globais de pelo menos 20 bilhões de euros por ano e uma margem de lucro de pelo menos 10 por cento (cerca de Cem grandes empresas multinacionais, para mim Jornal de Wall Street), e pode nascer Segundo a própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, anualmente em todo o mundo US $ 150 bilhões em receita tributária, o que neutralizou a concorrência dos paraísos fiscais e os efeitos negativos da sonegação fiscal nos orçamentos dos países afetados por esse fenômeno.

O texto ainda é um rascunho, mas espera dois pontos fixos chamados “colunas”.

O primeiro é garantir uma distribuição mais equitativa das receitas fiscais dessas empresas entre os países, realocando alguns direitos fiscais dos países em que as multinacionais estão localizadas (muitas vezes aqueles com taxas muito baixas) para aqueles em que operam e geram lucros . . , independentemente de terem uma presença física nesses países. Com isso, será possível redistribuir cerca de US $ 100 bilhões em impostos anuais, segundo estimativas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

O segundo – que está sendo discutido – oferece uma taxa global mais baixa de 15 por cento sobre os lucros corporativos, mais alta do que as empresas pagam atualmente na Irlanda (12,5 por cento) e Hungria (9 por cento). Na Itália, para fazer uma comparação, o imposto de renda das empresas é dividido entre IRES (imposto estadual) e IRAP (imposto regional), o que cumulativamente faz com que as empresas paguem em média 27,9% dos lucros.

O projeto concordou com os países que respondem coletivamente por cerca de 90% do produto interno bruto global, incluindo Estados Unidos, China e Rússia. No entanto, como já dissemos, os governos da Irlanda, Hungria e Estónia recusaram-se a aderir.

A Irlanda tem pelo menos duas razões óbvias para não querer aderir ao acordo: além de introduzir um imposto sobre dividendos de 12,5 por cento, dá às empresas que lucram com patentes e software uma alíquota de meio imposto de 6,25 por centena. É a taxa que se aplica à maioria das multinacionais abrangidas pelo acordo: empresas de Internet que prestam serviços digitais em toda a Europa através das suas plataformas, como Google e Facebook.

Até 2015, o país conseguiu atrair empresas multinacionais americanas graças a um sistema tributário mais brando, o que lhes permitiu implementar uma estratégia denominada “Duplo irlandês‘, ou’ Double Irish ‘, porque envolvia a criação de duas sociedades de direito irlandês, o que muitas vezes era combinado com outra estratégia chamada’ Double Irish ‘.Sanduiche holandesa“Dutch Sandwich”. A Estratégia de Evasão Fiscal Resultante, muito complicadoAs empresas multinacionais podiam pagar impostos muito baixos sobre os lucros obtidos fora dos Estados Unidos – entre 2,2 e 4,5 por cento – explorando as bases tributárias dos países envolvidos e os acordos fiscais entre eles.

Desde 2015, a Irlanda mudou sua legislação tributária para acabar com a prática, mas em troca deu às empresas multinacionais uma alíquota reduzida de 6,5% para impedi-las de deixar o país. Assim, o acordo da OCDE poria em risco a vantagem fiscal de que a Irlanda ainda goza em relação a outros países europeus.

No entanto, o ministro das finanças da Irlanda, Pascal Donohoe, estava aberto a discutir o acordo: “Não estava em posição de aderir ao consenso sobre o acordo e, especificamente, sobre a alíquota tributária global mínima efetiva de ‘pelo menos 15%’ hoje”, ele disse quinta-feira, acrescentando: “Expressei a reserva da Irlanda, mas continuo empenhado no processo e pretendo encontrar um resultado que a Irlanda ainda possa apoiar.”

De acordo com um analista de audição euronewsJacob Kierkegaard, Irlanda Voce terá que De alguma forma barganhe o negócio, já que precisa do apoio da União Europeia e dos Estados Unidos nas negociações do Brexit com o Reino Unido.

A situação é diferente na Hungria, onde a política fiscal frouxa introduzida pelo primeiro-ministro Viktor Orban ajudou a economia a crescer, mantendo um alto consenso entre os cidadãos, apesar de Retiro do Estado em termos de direitos civis. Segundo Kierkegaard, precisamente por causa dessa regressão, que torna a aplicação das leis tão incerta, as empresas não terão outro incentivo para se mudar para a Hungria além dos impostos. Portanto, é provável que o país se oponha veementemente à adoção do acordo pela União Europeia.

Esse é um problema para países europeus que precisam desesperadamente do acordo para obter recursos de empresas multinacionais que sonegam o fisco, como Itália, França e Alemanha. De fato, de acordo com os tratados da UE, as mudanças na política tributária devem ser aprovadas por unanimidade, para que a oposição da Hungria (como Irlanda e Estônia) seja suficiente para impedir que todo o bloco adote o acordo. Portanto, a UE terá que negociar com Urban como aconteceu Concordar com o plano de recuperação da pandemia, NextGenerationEU, ao qual a Polônia também se opôs. Isso pode levar a um alongamento do prazo e ao enfraquecimento da posição de negociação do sindicato na próxima reunião de ministros das finanças do G20, que será realizada na sexta-feira, 9 de julho, em Veneza.

Depois, há o caso da Estônia. Neste país Báltico, onde as taxas de imposto corporativo variam de 14 a 20 por cento, os impostos são pagos apenas sobre os dividendos. Ou seja, se a empresa decidir reinvestir seus lucros, ela não será tributada. Portanto, o momento em que o imposto é determinado muda do momento em que o lucro é criado para o momento em que é distribuído. Isso resulta em pagamentos de impostos sendo adiados por anos, criando o problema de por que e como Observado Do Ministério das Finanças da Estônia “Versão atual [dell’accordo] O estado em que a empresa está localizada pode tributar os lucros obtidos na Estônia se a Estônia não tiver tributado os lucros da filial local dentro de três ou quatro anos. ”Em suma, a Estônia corre o risco de ver outros países colherem os lucros que não obteve em seu tempo de geração. BloombergMinistério das Finanças da Estônia Ele disse Que a proposta permanece muito vaga para prever a posição final do país sobre o assunto.

Além de Irlanda, Estônia e Hungria, o acordo nem sequer juntou Peru (o que não aconteceu porque atualmente está sem governo), Sri Lanka, Nigéria e Quênia, além de conhecidos paraísos fiscais como Barbados, São Vicente e as Granadinas.

No entanto, o mecanismo tributário assumido pelo acordo permitiria a redistribuição efetiva mesmo sem a adesão aos paraísos fiscais: segundo o projeto, se uma empresa abrir filial em paraíso fiscal com alíquota inferior a 15%, o país de origem da empresa poderia cobrar uma taxa igual à diferença entre aquela cobrada no paraíso fiscal e 15%. Ou seja: as empresas não terão mais incentivos para abrir escritórios em países com impostos subsidiados porque ainda pagarão o mesmo valor. Esse mecanismo neutralizará a concorrência dos paraísos fiscais.

No entanto, pode haver outros obstáculos para a implementação do plano. Mais realista: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é apoiado no Congresso por uma pequena maioria, que poderia ser reduzida com as eleições de meio de mandato do próximo ano: a aprovação do Congresso é necessária para o país ativar o acordo.