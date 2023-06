As três estradas que apontam para a Itália: é assim que os contrabandistas contornam os controles

Naufrágio na costa Grécia Pode significar o envolvimento de várias rotas do Mediterrâneo. que Orientalde onde começamos TürkiyeÉ aquele meio, que, por sua vez, se divide em mais três “fluxos”. Segundo as últimas informações, foi este último que foi diretamente afetado pela tragédia do barco que afundou na costa do Mar Vermelho. abaixo. Na cidade costeira de Peloponeso, as autoridades gregas ainda estão envolvidas em operações de busca e resgate de migrantes.

Mas é o próprio governo de Atenas que alerta para a gravidade da tragédia. Nas profundezas em frente a Pylos, até 600 migrantes podem estar desaparecidos. Não. Mais trágico do que o esperado. O que indica a dinâmica de uma das rotas do Mediterrâneo Central mais movimentadas nos últimos meses, a de suavemente seus portos de partida.

Estradas perigosas no meio do Mediterrâneo

também Frontex Ele conseguiu um ótimo depoimento nas últimas horas subir dos desembarques ao longo da Rota do Mediterrâneo Central. A foto tirada pela Agência Europeia de Controle de Fronteiras parece implacável. Comparativamente aos primeiros cinco meses de 2022, entre janeiro e maio de 2023, o aumento das aterragens foi da ordem dos 158%. Não só isso, mas de acordo com a Frontex, a rota do Mediterrâneo Central é a única rota para o crescimento dos migrantes que se dirigem para a UE. Todos os outros registraram quedas significativas.

O verdadeiro problema é que, quando falamos da rota do Mediterrâneo Central, nos referimos a pelo menos três subvias. Tunisina, Trípoli e Bourqia. Assim, há participação de pelo menos três players internacionais. Por um lado governo tunisiano Com seus graves problemas internos econômica e socialmente. Presidente Kais Saied esperando por respostas deFundo Monetário Internacional Pela liberação dos dois bilhões de dólares prometidos. Dinheiro que permitiria ao menos sobreviver à Tunísia. No entanto, a chegada das verbas está condicionada às reformas que o próprio Said parece relutante em implementar. Daí o intenso trabalho diplomático da Itália, percebendo que deixar a Tunísia na briga traria consequências nefastas em termos de imigração.

Depois, há os dois principais jogadores da Líbia. Começando pela estreia Abdul Hamid DdibaÀ frente do governo estacionado em Trípoli. de Trípoli Os barcos continuaram a sair, embora tenham diminuído desde maio e, sobretudo, as forças do governo local começaram a atacar os contrabandistas pela primeira vez. Em alguns casos até Bombardeando bases com drones.

No entanto, o verdadeiro cerne da questão relacionada com o massacre de Pylos tem a ver com General Khalifa Haftar. Eu deixei o navio de guerra afundado Tobruk, das costas controladas pelo homem forte da Cirenaica. Daqui até o ano passado ninguém navegou. Então algo mudou. Dezenas de barcos de pesca foram convertidos em navios que o utilizam traficantes de pessoas Transportar em média 500 imigrantes para a Itália em cada viagem. As dimensões do massacre ao largo da costa da Grécia provam-no: se as autoridades gregas falam em 600 desaparecidos, certamente não é coincidência, é provável que os traficantes da Cirenaica não tenham hesitado em apanhar o maior número possível de pessoas, e é seria ótimo. além da capacidade do navio.

problema político

Se eu tivesse que mediar entre três jogadores diferentes, certamente não seria fácil para a Itália lidar com os picos registrados no Mediterrâneo Central. É por isso que Roma continua pedindo apoioUnião Europeia. No domingo, um primeiro passo nessa direção foi testemunhado pela visita de Giorgia Meloni à Tunísia, acompanhada pelo chefe da comissão. Ursula von der Leyen E pelo primeiro-ministro holandês Mark Rutte. Mas se a situação com a Tunísia é mais administrável, com a Líbia é diferente.

Há mais atores aqui e o caos líbio torna tudo mais imprevisível. Nos últimos dias, como mencionado, as forças de Dedibeh Alvejaram as bases de alguns traficantes no oeste do país com drones. Mas, de sua parte, o general Haftar começou a repelir os migrantes. Nos últimos dias, um barco voltou para ele Bengasicom alt classificado porlnaQualquer exército liderado por um homem cirenaico forte. Além disso, outros imigrantes foram empurrados para a fronteira egípcia.

Então o massacre de Pylos pegou uma surpresa Autoridades gregas e italianas. De fato, acreditava-se que mesmo no leste da Líbia, as forças locais estavam agora prestes a iniciar uma mudança na gestão dos fluxos migratórios. Então, algo em Tobruk pode ter escapado do controle de Haftar. Ou o general teve outro de seus pensamentos imprevisíveis. Seja como for, fica claro que gerenciar a migração do Mediterrâneo central não é nada simples. Isso pode levar a mais mortes no mar.