clima. Copérnico, o início de junho mais quente já registrado no mundo, cruzando o limiar de +1,5°C « 3B Meteo

junho, o limite de +1,5°C foi excedido

O mundo acaba de registrar o início mais quente de junho Tanto que a temperatura média global ultrapassou o limiar de +1,5°C em relação à era pré-industrial nos primeiros dias do mês. ruaEstes são os dados apresentados em um comunicado de imprensa da Agência Copernicus.

O limite de temperatura +1,5°C é um indicador chave Usado para monitorar o aquecimento global. Essa pausa temporária não significa que o mundo ficará mais quente para sempre; É uma indicação de quão rapidamente estamos nos aproximando desse ponto. Na verdade, não se trata do evento em si, é mais importante evitar um aumento da temperatura média do clima global em 1,5 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais, e isso também é uma limitação dos Acordos de Paris. Para a Agência Copérnica, “monitorar a frequência e a duração dessas violações é mais importante do que nunca, se quisermos evitar as consequências mais graves da crise climática”. Quanto mais vezes excedermos temporariamente +1,5C, maior a probabilidade de um overshoot permanente. Todos os componentes do clima contribuem para este pico até mesmo os oceanosE cujas temperaturas bateram recordes não só na região do Enso.

No entanto, há boas razões para dizer que encontraremos outros períodos nos próximos doze meses A temperatura média global do ar excederá novamente os níveis pré-industriais em mais de 1,5°C. Além disso, há também 98% de chance de que pelo menos um dos próximos 5 anos, e o período de 5 anos como um todo, seja o mais quente já registrado, e 32% de chance de que a média de 5 anos ultrapasse o limite. Limite de 1,5°C.

