Coleta de papel ou indiferenciada, onde as notas fiscais de compras devem ser descartadas

folha ou indiferenciado? Quando se trata de recibos de compras, essa questão nos atormenta. Na verdade, a resposta não é tão clara, vamos descobrir o porquê.

Recolha os resíduos separadamente

Este tema é algo que nos toca de perto. Nós nos preocupamos com o nosso planeta e estamos comprometidos há anos em garantir que o façamos Separação de lixo É feito corretamente por toda a família. No entanto, há perguntas que continuam a nos assombrar e, embora as respostas possam parecer óbvias, na realidade não são. Pense na lista de salsichas que poderíamos ter errado em jogar fora por tanto tempo. Ou em Talheres de plástico Claro, sempre jogamos plástico por aí e cometemos erros.

Em suma, mesmo depois de tantos anos, muitas perguntas surgem A localização correta dos resíduos. Hoje cabe a Recibos de compras, alguém acha que é óbvio onde jogar, são recibos de papel, então é colocado em papel, tem certeza? E se eu te disser que não foi. Bem, os recibos devem ser jogados fora no indistinguívelmas por que?

Recibos de compras não podem ser reciclados

Todos nós temos que tocar ou lidar com isso reciboE com isso, percebemos que não é um papel comum. Na verdade, é cartão de recibo É mais leve e é revestido com produtos químicos que o tornam mais leve, mas também mais durável. Especificamente quando falamos de recibos de compras, estamos falando deles papel térmico, Qualquer papel que já contenha tinta reativa ao calor. Para uma melhor compreensão, a escrita no talão aparece porque estas zonas estão quentes, pelo que esta técnica permite que a escrita no talão dure mais tempo.

Devido a esses componentes químicos, o papel de recibo não pode ser reciclado com papel comum. De fato, a reação na qual seus componentes devem aquecer pode ser problemática. Outro fato interessante é saber que quando tratamos do recibo, os componentes químicos nele presentes são parciais Nossa pele o absorve. Sabendo disso, é uma boa ideia lavar bem as mãos depois de manusear um recibo de compra.

Nota Fiscal de Compras: Uma Proposta Ambiental Sustentável

Como visto amplamente recibos Eles são feitos de um Papel não recicláveltornando-o insustentável. Se acrescentarmos o fato de que milhares de recibos são impressos todos os dias em todo o mundo, as coisas só pioram. Justamente por esses motivos em Califórnia Estamos considerando banir os recibos em papel e substituí-los por recibos em papel eletrônico. Uma ideia verdadeiramente inovadora que pode mudar a situação atual.

organização sem fins lucrativos chamada América verdeé estimado apenas em Estados Unidos da América Eles são usados ​​todos os anos 75 bilhões de litros de água E eles vêm cortar 10 milhões de árvores, Isso é apenas para a produção de recibos. Dados verdadeiramente alarmantes que indicam a necessidade de mudanças reais, assim como a Califórnia decidiu fazê-lo.

Enquanto esperamos o troco, lembremo-nos de jogar no lixo o talão de compras.