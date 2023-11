Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | A Câmara dos Representantes dos EUA aprova ajuda militar a Israel no valor de 14,5 mil milhões de dólares

• É o 27º dia de guerra: mais de 9.000 palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1.400 deles eram israelenses; 242 reféns em Gaza.

• O exército israelita anunciou: “Estamos dentro da Cidade de Gaza e ela está sitiada.”

• Jordânia, Bahrein, Chile, Colômbia: Estes são os países que retiraram os seus embaixadores de Israel.

• Palavras e abreviações para compreensão do conflito: Glossário.

• Explicar a história do conflito entre palestinianos e israelitas.

06h49 – Talvez a defesa israelense: uma batalha heróica durante a noite em Gaza

O exército israelense disse que uma “batalha heróica” ocorreu à noite dentro da Faixa de Gaza entre o exército israelense e os palestinos. “Eles foram mortos e continuaremos nossa operação até a vitória”, escreveram no Telegram. Ontem à noite, as forças de ocupação israelitas entraram em confronto com “alguns grupos terroristas dentro da Faixa de Gaza”. Apesar do “fogo pesado” de “terroristas”, “as forças terrestres dirigiram ataques aéreos com aeronaves e artilharia”. Os terroristas foram mortos e o perigo para as forças foi eliminado”, escreveu a IDF.

06h43 – Hoje é o tão esperado discurso de Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah

O líder libanês do Hezbollah, Hassan Nasrallah, quebra hoje o silêncio de semanas desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, num discurso que pode afetar a região à medida que o conflito se intensifica em Gaza. Os ataques transfronteiriços intensificaram-se ontem, quando Israel respondeu com um “ataque em grande escala” aos ataques do Hezbollah a 19 locais israelitas. Foguetes também caíram sobre a cidade israelita de Kiryat Shmona, perto da fronteira, numa barragem de foguetes pela qual a ala libanesa da ala militar do Hamas assumiu a responsabilidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, alertou que “a região é como um barril de pólvora” e que “tudo é possível” se Israel não parar de atacar Gaza. O tão aguardado discurso de Nasrallah em um evento em homenagem aos combatentes mortos no bombardeio israelense no subúrbio ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, será transmitido na sexta-feira às 15h (14h na Itália). Do lado libanês, mais de 70 pessoas foram mortas, pelo menos 50 das quais eram combatentes do Hezbollah, bem como outros combatentes e civis, incluindo um jornalista da Reuters, segundo um balanço da Agence France-Presse. Do lado israelense, nove pessoas foram mortas, oito soldados e um civil, segundo o exército. READ Uma reunião secreta no Catar revelou Biden Maduro

02h27 – Drones americanos sobrevoam Gaza em busca de informações sobre os reféns

Os Estados Unidos lançaram drones de reconhecimento sobre a Faixa de Gaza para recolher informações sobre reféns detidos pelo grupo extremista palestino Hamas. Duas autoridades dos EUA disseram à Reuters, especificando que os voos de drones já acontecem há mais de uma semana.

02h23 – NBC O governo Biden teme o isolamento internacional devido à guerra

Cresce a preocupação dentro da administração Biden com a guerra travada por Israel. Muitos altos funcionários temem um isolamento gradual dos Estados Unidos no cenário internacional, na sequência do apoio incondicional de Joe Biden a Israel. A NBC informou, citando algumas fontes, que a possibilidade de Biden ser acusado e condenado por algumas ações militares israelenses também é preocupante.

02h01 – Síria fornece ao Hezbollah um sistema russo de defesa antimísseis

O presidente sírio, Bashar al-Assad, concordou em fornecer ao grupo libanês Hezbollah um sistema de defesa antimísseis de fabricação russa, que Moscou forneceu a Damasco para sua própria defesa. Foi o que informou a CNN, citando duas fontes familiarizadas com a inteligência americana, afirmando que a Organização Russa Wagner, activa na Síria, entregará o sistema de mísseis terra-ar SA-22. As fontes não conseguiram determinar se o sistema já havia sido entregue ou quanto tempo levaria até que fosse entregue. O Wall Street Journal também noticiou o papel do grupo russo no fornecimento de mísseis SA-22 ao Hezbollah, mas não mencionou o presidente sírio.

01h50 – Dois palestinos foram mortos durante confrontos com as forças de ocupação em Jenin

Dois palestinianos foram martirizados durante confrontos com as forças de ocupação israelitas na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde palestino, citando o jornal Haaretz. O Ministério também anunciou quatro infecções. READ Um cachorro corre no metrô e senta no centro, o que acontece te deixa sem palavras

01h25 – Agência Wafa, um telefonema entre o Papa Francisco e Abu Mazen

O presidente palestino, Abu Mazen, fez um telefonema com o Papa Francisco para discutir os últimos acontecimentos na Palestina. Isto foi relatado pela Agência de Notícias Palestina Wafa. “Durante a reunião, o Presidente Abu Mazen expressou o seu apreço pelo papel e pelos esforços do Papa Francisco no apoio às iniciativas de paz na região e no mundo – informou Wafa – e o Presidente Abu Mazen sublinhou a importância de o Vaticano continuar os seus esforços para garantir uma cessar-fogo imediato à agressão israelita em Gaza e sublinhando a necessidade de poupar os civis do flagelo da guerra. O Presidente palestiniano também sublinhou a necessidade de “acabar com o terrorismo dos colonos contra o povo palestiniano na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental” e reafirmou “a clara rejeição da deslocação forçada de palestinianos de Gaza, da Cisjordânia ou de Jerusalém”. Abu Mazen sublinhou a importância de alcançar “uma solução política baseada na legitimidade internacional para alcançar a liberdade, independência e soberania do povo palestiniano”. Segundo a Agência de Notícias Palestina, o Papa Francisco enfatizou “a importância de alcançar a paz e acabar com a guerra na região e no mundo, bem como a necessidade urgente de fornecer assistência humanitária a todos em tempo hábil”. Finalmente, o Papa expressou a sua “profunda tristeza pelas vítimas civis e sublinhou que permanecerá em contacto com o Presidente para futuras consultas e assistência”.

00:54- Daniel Hajari: “As forças terrestres completaram o cerco à Cidade de Gaza.”

O porta-voz do exército israelense, Daniel Hajari, disse que as forças terrestres completaram o cerco à cidade de Gaza na Faixa.

00:54- A Câmara dos Representantes dos EUA aprova US$ 14,5 bilhões em ajuda a Israel

A Câmara dos Representantes, de maioria republicana, aprovou a medida que fornece 14,5 mil milhões de dólares em ajuda militar a Israel. Esta medida requer financiamento através de cortes em outras despesas do governo. A luz verde contradiz os pedidos de Joe Biden, que vinculou a ajuda a Israel à prestada à Ucrânia. READ “Eles são bucha de canhão”: é assim que a Rússia explora as equipes Storm-Z na Ucrânia

00:18- Israel está retendo dinheiro de impostos alocado a Gaza