Morte David Sassoli, eurodeputado do Parlamento alemão exulta: “Este bastardo se foi”

Roma, 12 de janeiro de 2022 – “Finalmente Este bastardo se foiNão há fim para o pior. Isso não foi suficiente follia sem vax ontem Hoje, Dia de NicolauE MPE da AfdA formação da extrema-direita alemã regozijou-se com a morte do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli. Em uma conversa interna partidária, ele humilharia o jornalista sem ir longe demais, chamando-o de “um antidemocrático, Vergonha Para qualquer ideia parlamentar. ”

Sassoli, do TG1 ao Parlamento Europeu / Funeral oficial na sexta-feira

Ele ficou imediatamente chocado e irritado com muitos, incluindo o líder do partido, Jörg Muthenque se distanciou das declarações chocantes. “Tal afirmação sobre um colega que acabou de morrer após uma doença grave – disse ele – é perturbador, muito odioso e imperdoável.” Ontem Meuthen expressou suas “sinceras condolências à sua família e amigos”, enfatizando como Sassoli, longe do elemento político, era um presidente justo do Parlamento e uma pessoa gentil por sua abordagem humanitária.

Sassoli, O Impacto Humano dos Grandes Valores – por De Roberts

O descontentamento está crescendo entre os membros do Parlamento Europeu. Pelo que soubemos, o Vice-Presidente do Parlamento Europeu também interveio, Katrina Cevada, defensores do Partido Social Democrata Alemão (SpD), que definiu Sassoli como chefe da assembleia “era respeitado e respeitado fora das divisões partidárias, e também porque não tolerava o extremismo de direita e o ódio ao Parlamento Europeu”. desprezo pelos humanoscontra o qual Sassoli sempre foi firme.”

O último discurso na Europa / Verão de Fiorentina e Prato

Mesmo na Itália, o pânico está crescendo. Mas, como dissemos, não há limite para o pior. E hoje um empresário de Carrara Nicolas Franzoni, expoente galáctico No Fax, denunciado ontem por me insultarminha sobrinha para lembrar David Sassoli, não recua da escada: “Não me arrependo, pelo contrário estou orgulhoso disso – Uma cópia exata do original -. Deve-se saber que as vacinas são mortais. As pessoas não precisam ser vacinadas.”

Franzoni, que se descreveu como “o secretário político da Frente de Libertação”, disse à família Adnkronos que estava “calmo” diante das queixas contra ele. “Além do advogado de confiança – disse Fui contactado por 47 advogados criminais quem me deu Assistência jurídica gratuita. Com esta equipe de advogados, vou me defender no caso de a denúncia apresentada se transformar em uma investigação. Eu não acho que cometi nenhum crime de insultar Sassoli.”

Von der Leyen é transmitido e lembrado em italiano

© Todos os direitos reservados