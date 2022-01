Coronavírus hoje: China, restrições anti-Omicron reduzem a inflação

7:19

China, Restrições Anti-Omicron freiam a inflação

A inflação na China subiu em um ritmo mais lento do que o esperado em dezembro em meio a restrições impostas pelo surto de Covid-19, riscos associados às variáveis ​​Delta e Omicron e preços mais baixos de commodities liderados pelo governo central, dando às autoridades políticas e monetárias espaço para tomar novas medidas para apoiar a economia, incluindo cortes nas taxas de juros. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, cresceu 1,5% ao ano ante 1,8% esperado e 2,3% em novembro, que corresponde ao máximo de agosto de 2020. É claro que o declínio nos alimentos ( -1,2%) de +1,6% em novembro), resultando em uma contração econômica de 0,30%.

Tianjin, China: obstáculos coletivos em andamento (Reuters)

Por outro lado, o índice de preços ao produtor subiu 10,3%, para o menor nível desde agosto, ante 11,1% esperado e 12,9% em novembro, confirmando uma tendência de queda do máximo registrado nos últimos 26 anos em outubro. Preocupações com repercussões globais, bem como domésticas, devido ao papel crítico da China como exportadora. Em base mensal, houve queda de 1,2%, enquanto em todo o ano de 2021 o aumento foi de 8,1%. Como a maioria dos outros países, a China viu aumentos de preços na maior parte de 2021 devido ao aumento dos custos de energia, pressionando uma economia também atingida pela crise imobiliária que nos últimos 20 anos contribuiu com cerca de um terço para a composição do PIB. .