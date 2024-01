“Não conversaremos até depois do fim da guerra em Gaza.”

“Israel não conseguiu atingir todos os seus objetivos, sejam eles anunciados ou não anunciadosO anúncio foi feito pelo secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num discurso televisivo ao vivo, 100 dias após o início da guerra entre Israel e o Hamas: “Israel caiu na falência. Ele acrescentou: “Alguns falam sobre um grande buraco do qual não conseguem sair”.

Nasrallah disse: “Israel não conseguiu parar os foguetes disparados do norte de Gaza contra Tel Aviv, nem recuperar um refém vivo, apesar das capacidades avançadas do seu exército, e apesar do facto de estar apenas a enfrentar facções armadas”. Ele disse: “Depois de 100 dias, as perdas do inimigo aumentarão e sua confusão e confusão aumentarão”.

Além de, “O que está acontecendo no Mar Vermelho desferiu um forte golpe na economia do inimigo“Cuja imagem foi revelada ao mundo tal como foi revelada pelo Tribunal de Haia”, disse o líder do Hezbollah, referindo-se primeiro aos ataques Houthi contra navios comerciais e depois à acusação de genocídio contra Israel da África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça. .

“Deixemos a guerra em Gaza acabar”, cantava Nasrallah, e só então o Hezbollah xiita libanês “estaria disponível para o diálogo”.. Nasrallah disse novamente: “Foi Israel quem pediu o fim da guerra em 2006, e não fomos nós”, acrescentando: “Estávamos preparados para a guerra durante 99 dias”, desde o dia seguinte à guerra. A resposta israelense ao Hamas.

Quanto à intimidação americana, ela é ineficaz, nem agora, nem amanhã, nem nunca. O Presidente libanês acrescentou que são os americanos que estão a expandir a guerra, mesmo que peçam para evitar a escalada. Nasrallah acrescentou: “Os americanos ameaçaram o Líbano de que, se a frente sul não fosse detida, Israel lançaria uma guerra contra ele”.