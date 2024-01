100 dias de guerra em Gaza – assassinatos seletivos como depois de Munique 72 e confrontos de baixa intensidade com o Hezbollah: é assim que Israel se prepara para a segunda fase

Cem dias de Explosões Aviões, deuses avançados Veículos blindados E pedestres o Exército de Defesa de Israel Até agora produziu uma devastação inimaginável Faixa de GazaAssim como a morte Mais de 23 mil pessoas. Entre eles estão apenas alguns membros proeminentes da Brigadas Izz al-Din al-Qassam (O braço armado do Hamas) e ninguém Brigadas Al-Quds (Movimento Jihad Islâmica), que já havia anunciado há dois dias também a criação de um novo batalhão em Cisjordâniao nome da coisa lajeem homenagem a um campo de refugiados próximo Nablusque é alvo de ataques frequentes de colonos de assentamentos ilegais próximos.

Nos últimos dias, o exército israelita retirou as suas forças do JabaliaBeit Hanun, Beit Lahia E Tal al-Hawa, ou seja, de quase toda a região norte da Faixa, tanto para concentrar as suas forças na região sul, mas também principalmente porque a tentativa de controlá-la falhou, como evidenciam dezenas de vídeos publicados pelos milicianos de Jerusalém eles mesmos, que vagam entre os escombros deixados pelos ataques aéreos – Num dos incidentes mais recentes em que outro jornalista palestino foi morto, Heba Al-AbdullahCom sua filha – e eles foram alvo Merkava Os israelenses estão com RPG.

Parece que o movimento de forças é um prelúdio, ou num certo sentido, um acompanhamento, ao que está a acontecer no norte de Israel e fora das suas fronteiras, especialmente depois da declaração do Ministro da Defesa, Yoav GalantEle alertou sobre a possibilidade de responder a isso Beirute O que aconteceu em Gaza. Noventa dias de tiroteio com milicianos Hizb Allah aproximar Linha Azul AcompanheNações Unidas Ataques aéreos a aldeias no sul do país Líbano (Mesmo com uso de fósforo branco, em duas ocasiões) foram mortos até agora 25 civis. Os dois últimos foram resgatar homens Das Unidades de Proteção Islâmica (ligadas ao Hezbollah), matando um deles Ataque israelense No centro de resgate da aldeia nostalgiaUma ambulância também foi destruída.

que isso O método de trabalho De certa forma, é sem precedentes nesta frente do conflito, porque pela primeira vez o exército israelita atingiu directamente um local Pronto Socorro. Noutras ocasiões, profissionais de saúde no sul do Líbano foram vítimas de bombardeamentos “Toque duplo”Ou seja, ficaram feridos enquanto prestavam socorro num local que acabava de ser bombardeado pela primeira vez. Em comparação com cerca de uma dúzia de soldados israelitas mortos no norte de Israel, há mais de 150 mortes entre membros da milícia do Hezbollah, embora os dados fornecidos pelos militares israelitas sejam muitas vezes inferiores a isso, o que exclui uma certa percentagem. Opacidade Está ligado à necessidade de proteger as suas próprias bases de segurança, enquanto o Hezbollah – num certo sentido através da filosofia – tende não apenas a declarar, mas a defender e elogiar com todas as suas forças. “Mártires”Eles atualizam a lista em suas mídias e comemoram cada funeral.

Logo durante o funeral Wissam Al TaweelComandante de Batalhão Forças Especiais Al-Radwan (Muito ativo no conflito na Síria, daí o seu nome Hajj Radwano nome de guerra de Imad MughniyehO histórico líder militar do Hezbollah, que foi morto por Israel em 2008. Sr. Dr.Israel disse ter destruído uma área perto de uma aldeia Khirbet Salam também Ali Hussein Burji“, um dos principais comandantes da frota de drones do Hezbollah. Barji, que coordenou os ataques de drones de 6 a 9 de janeiro na Base Aérea de Meron e na sede do Comando do Norte perto SeguroNa verdade, isso foi confirmado pela mídia do Hezbollah.

Se em Gaza Israel não parece estar em posição de atacar membros importantes dos movimentos palestinianos, no Líbano uma mudança na estratégia de Tel Aviv parece estar a tomar forma e a reorientar-se: em Beirute a guerra pode ter começado. Só o líder do Hamas tem alguma importância, Saleh Al-ArouriEspera-se que o Hezbollah anuncie a sua vingança contra ele; Especificamente no sul do Líbano e na Síria, Israel recorre cada vez mais a armas Assassinatos seletivosTal como alto e imponente. Se for verdade que uma invasão terrestre do Líbano exporia as forças israelenses a outro conflito de duração desconhecida, bem como a baixas potencialmente pesadas, também devido à crescente “especialização” dos milicianos do Hezbollah com (abundantes) armas antitanque, então ” assassinato seletivo” é… “Especialização” que Israel teme, e este é o método que tem usado há pelo menos alguns diasAtaque de Munique Em 1972.

O Hezbollah sabe bem disto: entre as suas fileiras está o já mencionado Imad Mughniyeh, que foi morto em 2008 em DamascoAssim como seu filho Jihad em 2015, e seu primo Mustafá Badr El-Din – Chefe de operações militares no conflito sírio – 2016, novamente na Síria. Em 2013, fora de sua casa em Beirute, foi a sua vez Hassan Al-LaqisEle parece ter sido morto por militantes de um grupo organizacional ligado à inteligência saudita, mas segundo o próprio Hezbollah por Israel, que não está inclinado a confirmar nem a negar este tipo de assassinato. Tel Aviv provavelmente está rastreando pelo menos quatro outros líderes do Hezbollah: Haitham Abu Ali TabatabaiEle também pertence às Forças Radwan (também conhecidas como Unidade 125), que também recebeu uma recompensa de 5 milhões de euros do Departamento de Estado dos EUA; Ahmed Fouad Hamada E Muhammad Yahya Kallas Unidade 133; Ali Muhammad Kazan Unidade 910.

Contudo, está em Irã Israel realizou o maior número de operações de assassinato seletivo. E não apenas figuras militares, como o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana Sayyed Razi MousaviEle foi morto na Síria em dezembro passado, assim como o general Hassan Al Sawhani Há cinco meses, Gen Hassan Al Shatri Em 2013, Gen. Muhammad Ali Allah Dadi Em 2015, ou ano Abu Al Fadi Alijani Em 2022. Na verdade, seis cientistas nucleares iranianos – e, portanto, figuras civis – perderam a vida entre 2010 e 2023 em circunstâncias misteriosas e em ataques atribuídos a Israel: Ardashir Hosseinipur Em 2007, Masoud Ali Mohammadi E Majid Shahriari Em 2010, Dariush Rezaeinejad Em 2011, Mustafá Ahmadi Roshan Em 2012 e no último, Mohsen Fakhrizadehchefe do programa nuclear do Irã, foi morto em 2020.

Uma expansão regional completa do conflito em curso, levando ao envolvimento directo do Irão ou talvez mesmo do Irão Estado unido, continua sendo uma hipótese mais remota que outras da atualidade. Até porque o mesmo Doutrina militar O Irão – que reconhece a sua inferioridade militar do ponto de vista convencional, bem como o seu relativo isolamento – baseia-se num conceito Assimetriaisto é, no suporte Milícias regionais Aliados ou provenientes de Teerã, que poderiam desestabilizar o inimigo e forçá-lo em múltiplas frentes.

a Apertar Na verdade, o conflito no Líbano é possível, mas não é claro até que ponto isso pode traduzir-se na concretização daquilo que o Ministro israelita Gallant temia, ou na sua continuação. Densidade baixa de batalhas e ataques perto da fronteira libanesa, acompanhados pelo uso crescente de operações “direcionadas”, como a que matou Saleh Al-Arouri. Por outro lado, as recentes acusações de Genocídio Em direção a Israel, que o trouxe África do Sul Perante os juízes do Tribunal Internacional de Justiça, destacou mais uma vez a ferocidade do bloqueio israelita a Gaza – que ainda não terminou – e poderá levar Tel Aviv, para além da viabilidade militar, a escolher por enquanto esta última alternativa. “híbrido”.