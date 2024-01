Reféns israelenses detidos pelo Hamas, uma manifestação de seus familiares durante 100 dias desde o sequestro

Manifestações serão realizadas em Israel e em todo o mundo para coincidir com a contagem regressiva para o triste aniversário dos 100 dias de cativeiro, para exigir a libertação das pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro. Acredita-se que 132 reféns permaneçam em Gaza, depois de 105 deles terem sido libertados durante uma trégua de uma semana no final de Novembro. Quatro reféns já haviam sido libertados e um foi resgatado pelo exército israelense. Os corpos de oito reféns também foram recuperados, enquanto o exército israelense matou outros três por engano. O exército israelita confirmou o assassinato de 25 pessoas ainda detidas pelo Hamas, citando novas informações obtidas das forças que operam em Gaza. Outra pessoa está desaparecida desde 7 de outubro e seu destino ainda é desconhecido.

A mensagem de Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse numa carta que enviou aos manifestantes em Tel Aviv exigindo a libertação dos reféns: “A França não abandona os seus filhos e, por esta razão, as negociações para a sua libertação devem ser repetidas e renovadas continuamente”. No seu discurso, Macron referiu-se a Eitan Yahalomi, Mia Skim, Erez e Sahar Calderon, os prisioneiros libertados que tinham cidadania francesa e lembrou-se de Elia Toledano, que foi morto após ter sido raptado em 7 de outubro. Ele disse mais uma vez que a nação francesa está determinada a garantir o retorno dos pais presos Ohad Yahalomi e Ofer Calderon aos seus filhos libertados, a libertação de Orion Hernandez Radaux e a libertação de todos os reféns nos ataques terroristas de 7 de outubro. “.

Chefe do Estado-Maior israelense: O tempo está se esgotando

O chefe do Estado-Maior israelita, general Herzi Halevy, afirma que “o tempo está a esgotar-se” para os reféns regressarem às suas casas, sublinhando “não às tentativas de chantagem para um cessar-fogo”. “Cem dias se passaram desde o início da guerra. Cem dias que os reféns ainda estão detidos em Gaza por cruéis terroristas do Hamas. Estamos trabalhando por todos os meios, a maioria deles secretos, para trazê-los de volta e continuaremos a fazê-lo. assim até que eles sejam devolvidos. “Todos regressaram. Esta missão ainda não acabou. Sei que cada minuto é crucial e não estamos indiferentes. O tempo está a esgotar-se para o regresso dos reféns e não o esquecemos nem por um momento.” Halevy quis então sublinhar que “para alcançar resultados reais, devemos continuar a operar em território inimigo, sem permitir tentativas de chantagem para um cessar-fogo que aparentemente não levará a resultados reais”.

A via expressa de Tel Aviv foi fechada

Um grupo de israelenses exigindo a libertação de prisioneiros detidos em Gaza, novas eleições e o fim do mandato de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro bloqueou ontem uma rodovia em Tel Aviv, de acordo com relatos da mídia israelense, que também relatou manifestantes sendo arrastados pela polícia.

Hamas agradece ao Catar: “Remédios também para reféns israelenses”

Um responsável do Hamas agradeceu ao Qatar por enviar medicamentos para a Faixa de Gaza “à luz dos muitos riscos que ameaçam a vida dos palestinianos”. Osama Hamdan, um líder do Hamas residente no Líbano, acrescentou numa conferência de imprensa em Beirute: “Alguns medicamentos serão usados ​​para tratar prisioneiros israelitas”. Israel anunciou na sexta-feira passada que assinou um acordo com o Qatar que permite a entrega de medicamentos a reféns detidos pelo Hamas em Gaza.