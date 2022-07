Pelješac, a ponte mais longa da Croácia inaugurada: mais de 2 quilômetros

A ponte Zagreb – Pelješac abre ao tráfego amanhã (Belisac em italiano) no sul da Dalmácia, o maior projeto de infraestrutura construído na Croácia na última década, 80% do qual foi financiado por dinheiro europeu. A ponte é longa 2404 metros, ligaria a costa da Dalmácia à Península de Peljesac, e desta forma ligaria Dubrovnik, a pérola do Adriático croata, à rede nacional de autoestradas, evitando passar pelo pequeno troço do território bósnio em Neum. A cerimônia de abertura será realizada amanhã à noite na presença de todas as principais autoridades políticas do país. As ideias e os planos para realizar este projeto já existem há pelo menos vinte anos, mas as várias tentativas de iniciar o negócio muitas vezes foram paralisadas devido aos altos custos. Foi só após a adesão da Croácia à União Europeia, há nove anos, que foi possível pensar em acelerar projetos graças ao apoio de fundos da UE. A ponte deve fazer parte da estrada do Adriático Jônico, que começa em Trieste e passa por toda a costa leste do Adriático para chegar à Grécia. Além disso, não será necessário atravessar o território bósnio e cruzar a fronteira dos dois estados em oito quilômetros, circunstância que no passado, especialmente no auge da temporada turística, era um engarrafamento. Uma situação que poderia ter sido agravada pela entrada da Croácia no espaço Schengen, muito provavelmente no dia primeiro de janeiro próximo, devido à obrigação de impor restrições estritas às fronteiras de entrada no espaço comum europeu. A ponte também tem grande valor simbólico nacional, pois une o país regionalmente e, de fato, a região de Dubrovnik não é mais um enclave. O investimento total é de cerca de 400 milhões de euros e foi feito pela estatal chinesa China Road and Bridge Corporation (Crbc).