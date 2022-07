Ucrânia Rússia, notícias da guerra de hoje | Durante a noite, mísseis foram disparados contra Zaporozhye

A partir de Josie Fasano e Marta Serafini

Boletim na segunda-feira 25 de julho ao vivo. Trinta explosões em um dia na região de Sumy, sem feridos. O ministro russo Lavrov no Cairo garante compromissos sobre o trigo. E depois voar para o Congo

• A guerra na Ucrânia Al Qaeda Hoje 152 . • Os censores russos bloquearam o novo site do jornal independente Novaya Gazeta Pouco depois de abrir em 15 de julho. • Kyiv acusa os russos de construir uma falsa investigação sobre o bombardeio do avião Teatro Mariupol Com o objetivo de dar responsabilidade aos ucranianos. • Ministro das Relações Exteriores da Rússia Visite Serge Lavrov Ele enfatizou no Cairo que a Rússia cumprirá seus compromissos em relação à exportação de grãos, independentemente das sanções impostas a Moscou. Hoje no Congo, ele se reunirá com o presidente Denis Sassou Nguesso

De acordo com reportagens do jornal Kyiv Independent, o exército ucraniano cometeu um crime durante o qual um centro de comando russo e vários depósitos de munição foram destruídos no sul da Ucrânia. O Comando Operacional “Sul” relatou a morte de 66 soldados russos e a destruição de cinco tanques, dois obuses, um sistema de mísseis antitanque e 12 veículos blindados e militares.

À noite, um novo ataque Zaporizhia. O chefe da Administração Militar de Nikopol, Yevhen Yevtushenko, informou que as forças russas dispararam mísseis em direção à cidade no rio Dnieper a partir das terras ocupadas de Energodar. Ukrinform relata que os russos usaram mais lançadores de foguetes.

completar uma viagem Ministro das Relações Exteriores da Rússia na África. Sergey Lavrov chegou ontem à noite à cidade de Oyo, no norte do Congo, onde iniciou a segunda fase da UEFA Champions League Ele começou sua turnê africana no Cairo , No Egito. Seu avião pousou ontem à noite às 22h30 no Aeroporto Internacional de Olombo. O presidente congolês Denis Sassou Nguesso e Lavrov darão uma entrevista hoje. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro passado, Congo-Brazzaville tem sido um país neutro no conflito. O ministro russo viajará então para Uganda e Etiópia.

Novaya Gazeta – Diretor Vencedor do Prêmio Nobel Dmitriy Muratov – Era Teve que suspender a publicação em março Por causa da supressão de vozes críticas da guerra na Ucrânia. Em abril, o editor-chefe adjunto Kirill Martynov anunciou um novo projeto editorial: uma revista impressa que pode ser lida online através de um novo site chamado Novaya Raskaz-Gazeta. A primeira edição, lançada em 15 de julho, continha uma análise da ideologia e do poder de Vladimir Putin.

A Rússia bloqueou o site de um novo projeto editorial do jornal independente Novaya Gazeta, inaugurado em 15 de julho. Nosso site foi morto logo após seu nascimento. O jornal disse em um comunicado: Nós a seguramos por sete dias e nove horas. Segundo relatos, a equipe editorial é acusada de denegrir as forças armadas russas, um novo crime que tem sido amplamente utilizado desde março para reprimir as críticas à intervenção militar na Ucrânia.

Não há sinais de afrouxar a pressão do exército de Moscou. Os russos já continuaram bombardeando Região de Sumy: Ontem, mais de 30 mísseis foram abatidos, denunciados por Dmytro Zevitsky, chefe do distrito, segundo Ukrinform. Ele acrescentou que durante o dia os russos bombardearam nosso território com mais de 30 ataques aéreos nas comunidades de Khutinsk, Borinsk e Belobolsk. Atualmente não há vítimas.

Os russos estão se preparando para conduzir uma falsa investigação sobre a explosão de um míssil Teatro Mariupol Para colocar a responsabilidade sobre os ucranianos. O anúncio foi feito pela Diretoria de Inteligência do Ministério da Defesa em Kyiv, segundo relatos UNIANO. Os ocupantes preparam-se para publicar as suas falsas investigações sobre as circunstâncias do ataque a Teatro Mariupol. O objetivo, como diz um memorando de inteligência, é tentar remover a responsabilidade pelas mortes de várias centenas de civis que estavam escondidos no teatro no momento do ataque. A maioria eram mulheres e crianças.

Atualmente, os moradores, com a ajuda de várias equipes de filmagem de canais de TV russos, estão preparando vídeos mostrando que a explosão ocorreu dentro do prédio e que o número de vítimas não ultrapassou 14 pessoas. De acordo com a inteligência ucraniana, os russos encontraram falsas testemunhas que viram pessoas uniformizadas carregando caixas dentro do prédio no dia anterior. Foi o teatro onde mil pessoas se refugiaram aviões russos bombardeados. O número de vítimas foi de centenas, mas o número exato é desconhecido porque os passageiros não permitiram que os socorristas se aproximassem dos escombros.