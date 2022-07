Cena louca filmada na Holanda

mulher em topless tente montar um Golfinho dentro Mar. Cena louca vem deHolandês, mais precisamente do que Zandvoort. Um vídeo foi postado em Twitter Mostra a mulher vendo o animal e com uma pose divertida tentando montar em suas costas, como se fosse um cavalo de madeira. O vídeo dura cerca de um minuto, enquanto a senhora (que aparece sem a peça de mascarada que deve cobrir seus seios) tenta repetidamente montar o golfinho, fazendo com que ele caia desajeitadamente e preocupando as pessoas que assistem à cena. Na verdade, dois meninos tentaram afastá-la, para evitar que o golfinho se machucasse. Alguém gritou para ela parar.

Gestoorde walvisachtige vrouw klimt em Zandvoort op spitssnuitdolfijn, terwijl de dolfijn erder door anderen teruggeduwd werd in de zee. Het dier tinha uma porta sobre Kunin. pic.twitter.com/AN4Z3twHkB – Minhas xícaras de café (Minhas xícaras de café) 21 de julho de 2022

Holanda, uma mulher tenta montar um golfinho e desencadeia ativistas dos direitos dos animais

O vídeo poderia colocar a mulher em apuros, que ela achava que estava fazendo um gesto de guilhotina. De fato, conforme relatado pela RTL, a polícia abriu uma investigação para descobrir se um crime havia sido cometido. O animal estava em grande sofrimento no momento. De acordo com a organização holandesa de resgate de baleias SOS Dolfijn, ver um golfinho na praia de Zandvoort é “extremamente desagradável”. Eles acrescentam da associação que esses animais “devem estar no Mar do Norte, são animais do fundo do mar”. Esses animais não vivem bem nesses tipos de água. Eles estão procurando comida a uma profundidade de dois ou três quilômetros.”

