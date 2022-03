Ucrânia Rússia, notícias da guerra de hoje | “Bombas de fósforo morreram em Lugansk.” Nas Nações Unidas, a China votou com Moscou

para Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro e Marta Serafini, editorial online

Notícias da guerra na quinta-feira, 24 de março, minuto a minuto: bombas de fósforo americanas em Lugansk, há mortos. Hoje as cúpulas da OTAN e da UE: Biden na Europa. Team Tiger foi criado contra ataques russos com armas químicas ou nucleares

• A guerra do vigésimo nono dia: um mês após a invasão da Ucrânia. Presidente Volodymyr Zelensky ela tem Eles são chamados a protestar contra a guerra EM TODO O MUNDO: Estamos pedindo à OTAN que nos ajude plenamente a vencer o conflito.

• Na frente de guerra, apesar das estimativas cada vez mais altas de baixas em seu exército, a Rússia continua seu trabalho de destruição sistemática. Kiev deve Uso de bombas de fósforo Sobre a região de Lugansk: há mortos.

• Os 30 países da OTAN concordarão em entregar veículos militares ofensivos à resistência ucraniana? Hoje, as cúpulas extraordinárias da OTAN, da União Européia e do Grupo dos Sete estão sendo realizadas em Bruxelas, nas quais o presidente dos EUA, Joe Biden, participará. entre Assuntos na mesa Fortalecimento dos mecanismos de defesa.

• Putin anunciou ontem que quem compra gás da Rússia Ele terá que pagá-lo em rublos. Uma forma de aumentar o valor da moeda russa, que vem caindo há semanas, e de contornar as sanções.

8h24 – Kiev: 128 crianças mortas até agora

As forças russas mataram 128 crianças na Ucrânia desde o início do conflito. Em segundo lugar UkrinformA maioria deles (64) morreu na região de Kiev. Ataques aéreos e bombardeios destruíram 566 instituições de ensino, 73 das quais foram completamente destruídas.



8h10 – Stoltenberg: China não fornece apoio militar à Rússia

Exortamos a China a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia e não fornecer apoio político e militar a Moscou. Foi assim que o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, chegou à sede da Aliança em Bruxelas, onde hoje terá lugar a cimeira extraordinária dos líderes dos 30 Estados membros. Ele reiterou que o uso de armas químicas mudaria a natureza do conflito. Sobre a possibilidade de criar uma zona de exclusão aérea nos céus da Ucrânia, ele explicou como a OTAN não enviaria tropas ou aeronaves para evitar a escalada.



8h – A Bolsa de Valores de Moscou reabre parcialmente: início suspenso

A Bolsa de Valores de Moscou fechou em 25 de fevereiro, reabrindo parcialmente como esperado, com o índice Moex subindo 1% no início do pregão. A negociação ocorre com proibição de venda a descoberto e apenas de alguns títulos, com o apoio de fundos de investimento do governo. Na segunda-feira, o mercado russo voltou a negociar apenas títulos do governo federal, após três semanas de paralisação após a invasão da Ucrânia. Em 24 de fevereiro, último dia de negociação de ações antes do fechamento, o índice líder de Moscou perdeu 33% para queimar mais de US$ 190 bilhões.

7h55 – Navio russo destruído em Berdyansk



A Marinha ucraniana diz que um grande navio russo foi destruído no porto de Berdyansk, ocupado pelos russos, no sudeste da Ucrânia. Em um videoclipe divulgado na mídia em Kiev, o navio explodiu e uma espessa nuvem de fumaça e chamas foi vista. As tropas russas ocuparam Berdyansk, localizada no Mar de Azov, 70 quilômetros a sudoeste de Mariupol, em 27 de fevereiro.

7h45 – Bombas de fósforo mortas na região de Lugansk

Na região de Lugansk, no sudeste da Ucrânia, o exército russo continua a bombardear cidades mesmo com bombas de fósforo: o chefe da Administração Militar Regional de Lugansk, Sergey Gaidai, escreveu no Telegram, citando a agência. UNIANOObservando que havia mortos e feridos. Durante a noite os invasores bombardearam a região de Lugansk com mísseis e bombas de fósforo – escreve -. Sabe-se que quatro pessoas morreram e que os russos destruíram ou destruíram completamente muitas casas. As cidades afetadas são as de Severodonetsk, Lychansk, Rubezny, Krymina, Novodrozhsk e Vojvodivka. No momento, não há comprovação dessa notícia que, se confirmada, apoiaria a acusação feita ontem pela administração norte-americana de crimes de guerra cometidos pela Rússia. O uso de bombas de fósforo é de fato proibido por acordos internacionais.

7h20 – Mensagem de Mattarella: a Europa regressa à era dos massacres

O Presidente da República, Sergio Mattarella, enviou hoje uma mensagem de saudação à Assembleia Nacional dos Partidos em Itália, que celebra hoje o seu décimo sétimo Congresso num momento trágico. E uma mensagem muito clara sobre a posição da Itália no novo cenário internacional. A agressão injustificada contra o povo ucraniano, pela qual a Federação Russa foi responsável, empurrou mais uma vez o continente europeu para um tempo de massacres, destruição e deslocamento forçado, que tão fortemente pretendíamos não reproduzir após os trágicos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Escreve: Chefe de Estado. O objetivo da guerra não é apenas reivindicar a subjugação de um país independente como a Ucrânia. O ataque atinge as bases da democracia, renovada pela luta contra o nazi-fascismo, ao enfatizar os valores de libertação lutados pelos movimentos de resistência europeus, e reforçados por constituições que colocam a liberdade e os direitos humanos invioláveis ​​nas bases de nossa convivência. A democracia europeia tem sido o garante da paz, o motor do diálogo e do desenvolvimento, e a afirmação dos valores da justiça e da coesão social. Ela conseguiu dar à unidade do continente – mesmo com suas fronteiras – ordens coletivas e conjuntas, e hoje essa unidade se expressa do lado do povo agressor, e exige o imediato silenciamento das armas, a retirada das forças invasoras , e o direito do povo ucraniano de viver em paz e liberdade. São os valores da resistência que nos questionam novamente. Na Ucrânia e em toda a Europa. A paz, a liberdade e os direitos dos indivíduos e das comunidades são pilares e metas inextricáveis ​​que os cidadãos do continente hoje pretendem restaurar para forjar um novo quadro de segurança, cooperação e coexistência. READ A nova variante da Covid e a eficácia da vacina, as primeiras hipóteses dos cientistas

7 da manhã – Não resta mais nada de Varsóvia em 30 segundos

Marco Imarisio passou uma noite assistindo ao popular programa de TV russo de Vladimir Solovyov, com punho de ferro, de Putin, onde se fala abertamente de retaliação nuclear se a Europa ou a OTAN atrapalharem os planos do czar: os poloneses devem saber que em apenas trinta segundos não restará nada de Varsóvia . A história completa está aqui.

6h50 – Ucrânia: Estamos no contra-ataque



Lorenzo Cremonesi, no conselho da cidade de Kiev, conversou com o comandante ucraniano Ruslan Dyachenko, que disse: Até uma semana atrás nossas estratégias eram defensivas, limitavam-se a tentar impedir o avanço das colunas russas. Mas agora as regras do jogo estão mudando, a iniciativa passa a ser nossa, vamos para o contra-ataque. O artigo completo está aqui.

05h53 – sirenes antiaéreas soam novamente em Odessa



Depois de uma noite bastante tranquila, um longo alarme antiaéreo disparou em Odessa esta manhã. As sirenes começaram a soar por volta das 6h30, hora local (5h30 na Itália). O toque de recolher noturno terminou às 6, mas as ruas de Odessa ainda estavam desertas.

5h44 – Boeing suspende suporte para companhias aéreas russas



A gigante americana da aviação Boeing anunciou a suspensão de seu apoio às companhias aéreas russas. Isso foi confirmado por um porta-voz da empresa à CNN. Suspendemos todas as operações em Moscou e fechamos temporariamente nosso escritório em Kiev. O porta-voz disse que a empresa também suspenderá a substituição de peças de reposição, manutenção e serviços de suporte técnico para companhias aéreas russas, segundo as quais a Boeing pretende se concentrar em garantir a segurança de nossos parceiros na região.

3h23 – O FBI tem como alvo comerciais nas mídias sociais para recrutar aspirantes a espiões



O FBI usa uma nova tática social para recrutar espiões de língua russa que estavam desiludidos com a invasão da Ucrânia. Para se infiltrar na multidão de supostos espiões, os agentes federais contam com anúncios de mídia social direcionados àqueles que passam perto da embaixada russa em Washington. Anúncios nas mídias sociais, de acordo com o Washington Post, podem capitalizar a insatisfação ou a raiva entre diplomatas públicos e serviços de inteligência – ou contra imigrantes russos nos Estados Unidos – sobre a invasão da Ucrânia, um evento que especialistas dizem ser uma oportunidade para a inteligência dos EUA. para recrutar novos recursos.

2h03 – Líderes militares russos rejeitam convites dos EUA



Inúmeras tentativas americanas de contatar líderes militares russos caíram em ouvidos surdos. Moscou rejeitou todos eles. O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, e o Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, tentaram várias vezes entrar em contato com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o general Valery Gerasimov, desde a invasão da Ucrânia. assim Washington Post Citando algumas fontes que a falta de comunicação aumenta o risco de erro de cálculo ou acidente no campo de batalha. READ O espião esvaziando a bolsa, cenários de pesadelo e caos diplomático - Libero Quotidiano

1.53 – Zelensky: A OTAN nos dá apoio efetivo e ilimitado



Falando na véspera da cúpula da OTAN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu à aliança que forneça apoio efetivo e ilimitado à Ucrânia, incluindo todas as armas que o país precisa para repelir a invasão russa. Exigimos que a Aliança declare que ajudará totalmente a Ucrânia a vencer esta guerra, limpar nossa terra de invasores e restaurar a paz na Ucrânia, disse ele em um discurso noturno em vídeo à nação.

1.48 – A Casa Branca estabelece o Team Tiger em ataques químicos ou nucleares russos



A Casa Branca reuniu uma equipe de funcionários de segurança nacional encarregados de delinear cenários para a resposta dos Estados Unidos e seus aliados se o presidente russo, Vladimir Putin, usar armas químicas, biológicas ou nucleares. A informação foi anunciada pelo New York Times. O grupo, conhecido como Tiger Team, está estudando as reações se Putin chegar ao território da Otan para atacar comboios que transportam armas e ajuda à Ucrânia.

Quinta-feira 1.41 – Secretário de Estado dos EUA Blinken denuncia: O exército russo cometeu crimes de guerra



O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse que o governo Biden decidiu formalmente que os militares russos cometeram crimes de guerra na Ucrânia. Em nota, ele disse que a avaliação foi baseada em uma análise cuidadosa de fontes públicas e de inteligência sobre a invasão russa. Ele disse que os Estados Unidos compartilharão informações com aliados, parceiros e instituições internacionais encarregadas de investigar alegações de crimes de guerra e contra a humanidade.

23h36 – Johnson: GB vai enviar 6 mil mísseis e 25 milhões de libras



A Grã-Bretanha enviará 6.000 mísseis consistindo de armas antitanque e de alto explosivo e 25 milhões de libras (33 milhões de dólares, 30 milhões de euros) em ajuda financeira ao exército ucraniano. Assim disse o primeiro-ministro Boris Johnson. Ele disse que o Reino Unido trabalhará com nossos aliados para aumentar o apoio militar e econômico à Ucrânia e reforçar suas defesas à medida que virarem a maré desta batalha, disse ele, anunciando a notícia na véspera das cúpulas da OTAN e do G7.

23h30 – Kiev chega a Aya, uma floresta em chamas perto de Chernobyl



As autoridades de Kiev informaram à Agência Internacional de Energia Atômica que incêndios estavam queimando em uma floresta perto da usina nuclear de Chernobyl.