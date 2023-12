Esta noite às 21h00 “O Fim do Primeiro Ano Completo da Terceira Guerra Mundial: Equilíbrio e Perspectivas”

2023 foi um grande ano para quem quer manter a cabeça fora do buraco. À medida que a guerra na Ucrânia se aproxima do seu segundo ano, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China é uma fonte crescente de tensão, especialmente em relação a Taiwan e ao Mar do Sul da China.

Há um conflito em curso no Médio Oriente envolvendo a Síria, o Líbano e o Iémen. O regime iraniano, que financiou e apoiou o derramamento de sangue de 7 de Outubro (juntamente com alguns estados do Golfo…), acolhe cada dia mais como um presente divino… mas o acerto de contas – começando com o seu próprio povo – virá inevitavelmente .

Ao mesmo tempo, um Estado membro da NATO como a Turquia continua a influenciar a dinâmica regional através de posições que são inconsistentes com a futura aliança ocidental.

Os conflitos internos e a violência continuam da Etiópia à Nigéria e à região do Sahel.

As atividades nucleares e de mísseis da Coreia do Norte continuam a aumentar as tensões na região asiática, especialmente com a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos.

Os desafios relacionados com a cibersegurança e a concorrência no espaço têm recebido cada vez mais atenção recentemente.

2023 foi o primeiro ano completo da Terceira Guerra Mundial. Está claro o que está acontecendo e acontecerá ou a estratégia do avestruz continuará a ditar a lei por aqui por muito tempo?

Discutiremos isso com vários convidados Esta noite às 21h No episódio final da “3ª Guerra Mundial” deste ano.

estamos esperando por você!