Conflito na Polónia pelo controlo dos meios de comunicação públicos

Durante uma semana, as agências públicas de televisão, rádio e notícias da Polónia tiveram novos líderes, nomeados pelo governo do primeiro-ministro pró-europeu e de centro-direita, Donald Tusk. O controlo dos meios de comunicação social torna-se o principal tema do conflito político no país, que opõe Tusk ao Presidente da República, Andrzej Duda. A comunicação social estatal tem actualmente três directores e dois departamentos diferentes, que consideram ilegítimos os departamentos rivais.

O Primeiro-Ministro Tusk foi durante anos o principal líder da oposição ao governo de extrema-direita Lei e Justiça, que transformou a Polónia num Estado semi-autoritário com fortes restrições à independência do poder judicial e dos meios de comunicação social e cortes drásticos nos direitos civis. Mulheres, minorias e estrangeiros. A oposição venceu as eleições de Outubro passado com um resultado que superou as expectativas e formou então um governo apoiado por uma maioria mista.

A reforma do sistema de comunicação social polaco é um dos principais objetivos do novo governo (outros dizem respeito ao sistema judicial, à segurança e aos direitos): desde 2015, o governo de Lei e Justiça reduziu gradualmente a liberdade de informação e aumentou fortemente a censura aos meios de comunicação públicos. . Transformando-o em algo como o aparato oficial do partido no poder e uma ferramenta de propaganda. Numa das suas primeiras decisões após assumir o cargo, Tusk despediu os chefes da televisão pública TVP, da Polskie Radio e da agência pública de notícias Polska Agencja Prasowa (PAP).

O governo nomeou então novos diretores: o novo chefe da televisão pública foi Tomáš Sigut, que começou a trabalhar imediatamente. Mas apoiantes e representantes do Partido Lei e Justiça tentam resistir. alguns Eles estão ocupados há vários dias Estúdios de TV e redações, enquanto a administração nomeou um diretor alternativo de televisão pública, Maciej Lubiński. O Conselho Nacional de Comunicação Social, órgão sempre sujeito à fiscalização da lei e da justiça, procedeu à nomeação Um terceiro chefe diferenteMichal Adamczyk.

Sigut, indicado pelo novo governo, é quem realmente trabalha, mas é considerado ilegítimo pelos demais.

O conflito passou para o nível institucional no sábado, quando o presidente Andrzej Duda decidiu vetar o plano orçamental para 2024 aprovado pelo governo Tusk. Duda é um antigo parlamentar do PiS e o seu papel como presidente nos últimos anos tem sido frequentemente o de uma figura política ligada à antiga maioria, em vez de uma figura independente equidistante.

Duda se opôs e disse que queria Presente pessoalmente Plano orçamental alternativo A lei orçamental prevê a atribuição de mais de 760 milhões de euros aos meios de comunicação públicos, o que é considerado necessário para completar a reforma profunda: este valor não ficou muito longe do atribuído pelos governos em anos anteriores.

A decisão de Duda foi fortemente atacada pelo governo Tusk: seu veto também bloqueia o aumento dos salários dos professores estaduais, uma medida esperada e muito popular. O embate institucional com o Presidente da República era um cenário bastante previsível: Duda é muito leal à lei e à justiça e foi o paladino da transformação semiautoritária que o ex-primeiro-ministro Mateusz Morawiecki queria. É possível que o novo governo encontre também oposição do Tribunal Constitucional, cuja composição mudou muito nos últimos anos, devido à nomeação de novos juízes próximos do partido de extrema-direita que estava no governo na altura, à luz de práticas altamente controversas.

No entanto, a reforma dos meios de comunicação implementada pelo novo governo Tusk não foi criticada apenas pelos representantes do PiS, porque seguiu procedimentos que nem sempre eram totalmente consistentes com as leis do país. O governo fechou o canal de TV repentina e permanentemente todas as notícias, Cancelou alguns programas e retirou parte do arquivo da disponibilidade.