O G20, documento final diluído com diferenças: pequenos passos em questões e prazos em comparação com Paris. Os líderes buscam as mudanças que devem evitar

Algumas etapas em direção aos objetivos do acordo Paris subordinar 2015, apesar do anúncio do fim do financiamento estadual em Usinas termelétricas a carvão No final de 2021. O Primeiro Ministro do Grupo dos Vinte contradições Mario Draghi Ele sai da cartola se comprometendo a salvar a Itália: o governo, de fato, triplicou fondue verde clima, para chegar a 1,4 bilhão anualmente nos próximos cinco anos. De resto, apareceu um documento oficial da Cimeira de Roma que decepcionou a muitos. Os ciclistas do G20 são considerados uma “cúpula de sucesso”. Mas, além da luta contra as mudanças climáticas, o secretário-geral da ONU, Antonio GuterresEle comentou: “As esperanças não foram cumpridas, mas não foram enterradas.”

A verdade é que os países G20 Eu sou verdadeiramente atrasado E o ritmo, para muitos, continuará lento. Independentemente do anúncio italiano, permanece assim $ 100 bilhões Ano até 2025 (nada mais) Fundo para apoiar países em desenvolvimento nas políticas de combate mudanças climáticas. Variações ao longo do tempo para alcançar o mesmo neutralidade de carbono, isso também não significa emissões zero, mas apenas um equilíbrio zero entre emissões e absorção. No G20 em Roma, o esperado acordo sobre 2050, mas no documento final contamos com o sucinto “dentro ou Cerca de meados do século ”. Draghi explica:“ Comprometa-se um pouco mais até 2050. ”A esse respeito, as palavras do Ministro das Relações Exteriores da Rússia esclarecem Sergey Lavrov: “2050 não é um número mágico, se esta é a ambição da União Europeia, outros países Outras ambições“. bem como sobre a obrigação de limitar o aquecimento global abaixo de um limiar 1,5 graus, após o segundo dia da cúpula marcada por indiscrição, a confirmação chega no documento de 20 páginas 61 pontos (muitos dos quais são para o clima): “Continuamos comprometidos com a meta do Acordo de Paris de manter o aumento médio da temperatura global bem abaixo de 2 ° C e esforços contínuos para limitar 1,5 ° C abaixo dos níveis pré-industriais.”

documento final – O princípio é o das responsabilidades comuns, mas desigual e capacidades de cada um à luz das diferentes condições nacionais. Tradutor: Todos fazem o que podem. Um passo à frente em relação a Paris, ele lembra Angela Merkel, mas os riscos permanecem no papel: “Reconhecemos que os impactos das mudanças climáticas a 1,5 ° C são muito menores que 2 ° C. Manter a meta de 1,5 ° C dentro do alcance exigirá ações e compromissos significativos e eficazes de todos os países.” Significa “desenvolver caminhos nacionais claros que estejam em linha com a ambição de longo prazo e as metas de curto e médio prazos”. Apenas estes também, nas palavras do ministro russo, não são “números mágicos”. E seria difícil ficar abaixo do limiar de 1,5 grau (mas também de 2 graus), sem compromissos mais ambiciosos e sem permanecer consistente com as ações. Porque mesmo que nos lembremos da necessidade de ajudar os países emergentes e de baixa renda, em particular, para fazer face aos custos da transição, o objetivo da mobilização comum $ 100 bilhões Anualmente até 2020 (ainda não implementado) e anualmente até 2025 para atender às necessidades dos países em desenvolvimento.

EstimadoOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico A meta “deve ser alcançada até 2023”. A Itália estava perdendo um bilhão de euros em comparação com 4 bilhões Dos dólares prometidos em Paris para este período 2015-2020Sem olhar para além 3 bilhões de euros Ano, começando no próximo ano, para garantir sua participação justa“ compromisso coletivo. Nesse sentido, um pequeno passo foi dado. Mas, voltando às metas dos 20 países, não há um entendimento comum sobre quando fazer a neutralidade de carbono. A Rússia, em particular, está colocando os pés e tornando isso quase uma questão diplomática. O país “tentará alcançar a neutralidade de carbono por 2060Lavrov acrescentou, destacando que a meta de 2050 foi acertada no âmbito do trabalho G7. Para o ministro de Moscou foi “inapropriado” apresentá-lo ao G-20, ele não foi “respeitoso com os outros países do G-20”. Palavras desatualizadas em comparação com dados, mesmo o mais recente divulgado na COP26: Um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) revela que eventos climáticos extremos são de fato o novo normal hoje.

Passagem difícil para testemunhas – Em suma, no final não houve acordo entre as vinte forças responsáveis ​​juntas80% emissões e agora, com esses edifícios, a conferência climática anual das Nações Unidas, e policial 26 Glasgow. Onde concordamos deve ser aproximadamente duzentos países. No início do dia, Draghi disse: “Temos opiniões diferentes sobre a rapidez com que precisamos começar a agir. As economias emergentes se ressentem dos países ricos pelo que poluíram no passado e estão pedindo ajuda financeira para apoiar essa transformação. Devemos ouvir a essas preocupações e agir de acordo, mas não podemos sacrificar nossa ambição coletiva. ” Mas, finalmente, houve uma onda de esperança: “Com esta cúpula, garantimos que nossos sonhos ainda estivessem vivos, mas agora devemos nos certificar de que os tornamos realidade. Gostaria de agradecer aos ativistas que nos mantêm no caminho certo. Muitos dizem que estão cansados ​​da escuridão, e eu acho que esta cúpula foi cheia de substância. ”

Também no Cop 26, entretanto já está tocando, Patricia EspinosaSecretário Executivo da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima (descoberto) otimista: “O sucesso da COP26 é inteiramente possível porque temos um plano de ação, um acordo ParisEle acrescentou: “Para aqueles países que apresentaram novos e atualizados Ndc (Contribuições nacionais para a descarbonização), espera-se que as emissões diminuam de 2030Exceto que já está no relatório 2018, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas (Ipcc) avisou que o mundo será justo 2030 Para evitar que o planeta alcance o limite crítico 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. O relatório de agosto de 2021 é ainda mais rigoroso: “A menos que haja reduções imediatas, rápidas e generalizadas nas emissões de gases de efeito estufa, limitar o aquecimento a cerca de 1,5 ° C ou mesmo 2 ° C seria uma meta fora do caminho.” O crescimento mais baixo a partir de 2030 não é exatamente o que se entende por “DESCONTOS INSTANTÂNEOSDe acordo com essas previsões, como observou o Secretário de Estado do governo Biden, Anthony Blink“Os compromissos para 2050 não importam, não chegaremos lá se não tomarmos medidas até o final desta década.”

interações – As reações de ativistas e organizações ambientais são muito menos positivas. “Do G-20 de Roma esperávamos respostas e ações mais concretas na vanguarda da luta contra a crise climática”, explica. Stefano Siavani, Presidente Nacional da Legambiente, que considera que “este é um acordo que formaliza o que já foi obtido sem estipular compromissos concretos em matéria de financiamento do clima”. O Greenpeace está pedindo um plano de ação mais rápido e ambicioso. de acordo com Jennifer MorganGreenpeace International, diretor executivo, disse que “se o G20 é um ensaio geral para a COP26, os líderes mundiais não se mostraram iguais”, enquanto em Glasgow “países como Austrália e Arábia Saudita deveriam ser isolados”. Para o porta-voz co-nacional da Europa Verde, Angelo Bonelli, “O resultado do G-20 para o futuro do planeta foi um desastre trágico”. “Com os freios acionados pela China, Índia, Rússia e Arábia Saudita, a ascensão do Renzi – comenta ele – e a vergonha dos Estados Unidos e da Europa, não será possível parar o aquecimento dentro do limite de 1,5 graus, e isso vai tornar impossível atingir pelo menos emissões líquidas zero até 2050. ” E o WWF fala sobre o progresso limitado, por exemplo, “para reverter a perda de biodiversidade até 2030”. Esperávamos mais dos países do G-20, responsáveis ​​por 78% das emissões globais de gases de efeito estufa. Agora eles têm que aumentar suas Metas e Planos Nacionais (NDCs) para 2030 – comentários Manuel Pulgar Vidal, Responsável por Clima e Energia no WWF Internacional e Presidente da COP20 – para que a lacuna na ambição atual de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 ° C seja eliminada e a formulação de políticas estruturais. ”