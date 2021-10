Um homem ferido e morto na rua

Fira de Onda, é uma típica festa anual em que os touros são soltos nas ruas em meio a pessoas que correm ao seu redor: É uma “versão” do mais famoso festival de San Fermino que se realiza em Pamplona, ​​no norte da Espanha. No ano passado, o evento foi cancelado para a Covid e, neste ano, foi suspenso após a tragédia de sábado.

O animal foi fotografado levantando as pontas dos chifres no ar e descarregando-os no chão Os curiosos se refugiaram na entrada de uma loja a poucos metros de distância. Alguns tentaram atrair o touro para longe para evitar que ele atacasse o ferido novamente enquanto ele estava inconsciente no chão, mas foi em vão.

Para a vítima (que veio da cidade vizinha de La Vall d’Uixo) Punção da artéria femoral: Ela morreu de hemorragia no hospital. Autoridades da Prefeitura de Onda anunciaram que os demais eventos serão suspensos.