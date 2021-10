O G-20, a China e a Arábia estão bloqueando o acordo climático (mas estão). Ligue o aço, um acordo histórico entre os Estados Unidos e a União Europeia

existe opara entender Entre os Estados Unidos e a Europa em uma dataaço E o alumínio, uma das principais disputas comerciais entre os dois lados do Atlântico. O acordo foi anunciado ontem à margem das reuniões do G-20 em Roma. Por outro lado, as negociações climáticas ainda estão em andamento. “O jogo não acabou”, explicaram as fontes diplomáticas da sede do Cloud Summit. E as negociações climáticas continuarão inabaláveis. ”A esperança é que tudo ainda seja possível esta noite, mas por enquanto, pelo menos em termos de mudança climática, o cume dos riscos de capital está caindo dramaticamente.

O cronograma climático, conforme confirmado pela primeira versão do comunicado conjunto, não alcançou os acordos esperados. exatamente o contrário. As hipóteses circuladas na véspera da revisão foram revisadas para baixo, com a introdução de pistas temporais gerais e algumas ações concretas. Na verdade, em comparação com o documento visto pela mídia, as dúvidas são muitas. Por outro lado, existe ainda o compromisso de limitar o aumento da temperatura média global a não mais de 1,5 ° C (já definido até 2015) e de deixar de financiar a produção de eletricidade a carvão no estrangeiro até ao final deste ano, como em Além de “fazer tudo o que podemos”, escreveram eles, para impedir a construção de novas usinas a carvão até 2029, não há indicações exatas de como isso poderia acontecer.

Acima de tudo, está desaparecendo a intenção de atingir a meta de emissões zero até 2050. Em seu lugar, a referência a “meados do século” é fundamental para não dissociar dois dos principais atores do cenário de gases de efeito estufa.