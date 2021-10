De um míssil hipersônico a um caça furtivo, a corrida militar da China

O primeiro caça stealth de dois lugares do mundo, o J20 Wilong, “Mighty Dragon”, pode fazer seu vôo inaugural para a China em menos de duas semanas, permitindo que Pequim substitua Washington no chamado “Next Generation Air Dominance” (NGAD) , a última geração do espaço aéreo. A apresentação oficial provavelmente ocorrerá já em 11 de novembro, e servirá como um precursor das magníficas comemorações do 72º aniversário da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, o Exército de Libertação do Povo, que se prepara para mostrar ao mundo os últimos avanços em tecnologia militar. . Mas a corrida armamentista em massa na China não é apenas quantitativa, mas, acima de tudo, tecnologicamente qualitativa, não se limitando às novas aeronaves invisíveis de dois lugares, porque nessas horas vazou de fontes confiáveis ​​próximas aos chefes militares da Libertação do Povo. Exército. A China aumentou agressivamente o número de testes de mísseis para aumentar a confiabilidade e eficácia até mesmo dessas armas temíveis, incluindo mísseis nucleares hipersônicos. E o tempo certamente não é causal, porque o alvo do show de força desse militar provavelmente sempre terá o mesmo nome: Taiwan.

Hoje, no G20 em Roma, o ministro das Relações Exteriores chinês ameaçou levemente “a todos – os Estados Unidos primeiro – alertando o mundo novamente – mas com mais veemência do que no passado – que Taiwan é uma substância quente e que seria melhor para todos abster-se de tentar entrar no caminho entre Pequim e Taipei: “Aqueles que apoiam Taiwan pagarão o preço”, disse o chefe da diplomacia de Pequim, mais firmemente do que o normal – e com muito pouca diplomacia – o chefe da diplomacia de Pequim, Wang Yi, a quem chamam em casa de “raposa de prata”. Tanto por sua poesia franca, mas sobretudo por seu ódio maquiavélico por quem é capaz – como já demonstrou em várias ocasiões – de ridicularizar diplomatas, políticos e países. jogador de mahjong, como todos os chineses, e hoje em Roma, a impressão óbvia é que ele jogou o Mahjong geopolítico contra um time internacional de jogadores. Ganhar, claro, ou melhor, atribuir a vitória mais uma vez à China, fez mais barulho com uma ausência – a ausência de Xi Jinping – do que com qualquer presença, mesmo tão proeminente, como a de Joe Biden.

No início desta semana, Pequim já avisou Washington que seu apoio a Taiwan acarretaria “riscos tremendos” para as relações entre as duas grandes potências mundiais. Após a notícia da presença de tropas americanas no que Pequim considera nada mais do que uma “província rebelde”, confirmada pelo presidente taiwanês Tsai Ying-wen em entrevista à CNN, a tensão aumentou ainda mais até hoje. Avisos de ameaças. O ministro das Relações Exteriores de Pequim insistiu que “os Estados Unidos e outros países recentemente tentaram conseguir uma détente em Taiwan, contrariando as garantias políticas dadas quando estabeleceram relações diplomáticas com a China”, mas disse novamente: a ideia de “uma China” é indiscutível , e 1,4 bilhão de pessoas avançam na China Na promoção da reunificação pacífica da pátria é imparável: “Na prática – esta é em suma a tese da China, declarada hoje por Da Wang – os Estados Unidos e seus aliados traem seus compromissos com a China por tentando “comunicar-se” com Taiwan.

Os esforços dos EUA para desenvolver um caça stealth de dois lugares foram paralisados ​​na década de 1990, quando o Lockheed Martin / Boeing F-22 foi abandonado para economizar dinheiro. No início de 2010, o Pentágono anunciou dois programas de próxima geração: o já mencionado NGAD aeronáutico e um plano naval de longo prazo conhecido como F / A-XX para desenvolver aeronaves navais de próxima geração para eventualmente integrar e substituir o F / A existente. Lutador Super Hornet A-18E / F. A China agora provou que pode facilmente substituir os esforços militares dos Estados Unidos, com este novo caça, cujo protótipo foi visto (e fotografado) pela primeira vez há alguns dias, enquanto caminhava para a pista de testes de vôo. Província de Sichuan do sudoeste. Com essa variante de dois lugares sem precedentes do J-20, a indústria militar aeroespacial da China mostra que Pequim agora é totalmente capaz de desenvolver tecnologia de guerra de sua propriedade e não precisa mais depender de tecnologia estrangeira, como fazia no passado. Os caças stealth de dois assentos foram projetados até agora como uma aeronave de treinamento, com o assento traseiro atribuído ao treinador. O que torna o novo “Grande Dragão” da China tão mortal é o fato de que o segundo piloto é capaz de controlar de forma independente os drones próximos à aeronave – apelidados de “alas leais” pelos projetistas militares chineses – em combate aéreo. Uma combinação assustadora, para dizer o mínimo.

O vôo inaugural iminente em 11 de novembro acontecerá em circunstâncias muito diferentes do lançamento do primeiro J-20 Mighty Dragon, que ocorreu em 11 de janeiro de 2011, durante uma visita a Pequim pelo então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, com o objetivo de acalmar as tensões militares entre os dois países. Aquela foi a época em que aquele primeiro voo serviu para demonstrar os esforços da China para aumentar a transparência militar, já que ambos os lados esperavam aumentar a confiança política mútua. Uma década depois, o significado dos dois voos inaugurais mudou completamente. Agora é uma demonstração pura da eficácia técnica da arma. A China quer mostrar a todos sua capacidade de usar drones de “massa leal” com ou sem tripulação, desafiando abertamente o conceito de NGAD dos EUA, no mesmo terreno.

Nos últimos anos, a China aumentou a frequência e o escopo dos experimentos militares conduzidos com armas reconhecidas e / ou experimentais. A maioria dos testes de mísseis da China são conduzidos em segredo, mas alguns podem ser detectados por satélites. No início deste mês, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse que a China lançou pelo menos 250 mísseis balísticos entre janeiro e setembro, igualando o número total de testes no ano passado. Price não divulgou o número de testes realizados pelos Estados Unidos durante o mesmo período, mas disse que a Casa Branca interpretou os testes chineses como uma “rápida expansão das capacidades nucleares da República Popular da China”, acrescentando que os Estados Unidos Os Estados enfrentaram um “cenário particularmente preocupante”. A preocupação aumentou nas últimas horas de notícias de Pequim que falam sobre um aumento significativo no número de voos de teste que os mísseis chineses têm que enfrentar antes do início da produção, na tentativa de melhorar ainda mais seus confiabilidade. Na verdade, os novos mísseis ar-ar, anteriormente, precisavam realizar oito testes que atingiam um alvo móvel, para serem considerados aptos para produção; agora os requisitos mínimos passaram a ser 15. Logo, em seguida que, outros parâmetros como, por exemplo, verificar a resistência a ataques por pulsos eletromagnéticos, também serão testados e, neste caso, novos mísseis terão que passar por 20 testes.

Recentemente, no jornal especializado Aero Weaponry, o pesquisador militar Li Gencheng e colegas da Academia Chinesa de Mísseis Aerotransportados em Luoyang publicaram um artigo citando problemas sobre a “qualidade instável” dos suprimentos e “prazos de entrega não confiáveis” para as empresas. Fornecedores chineses. “O alto comando queria resolver esses problemas antes da produção em massa” – diz o artigo – e por isso, para poder contar com uma verificação de qualidade final e confiável, decidiram lançar o novo protocolo de testes de mísseis. . De acordo com outro estudo assinado pelo engenheiro-chefe Liu Yan e seus colegas do Instituto de Engenheiros de Sistemas Eletrônicos de Pequim, publicado na revista Modern Defense Technology, os militares chineses enfrentam um número crescente de problemas de controle de qualidade ao desenvolver novas armas. No passado, os mísseis eram testados extensivamente em diferentes ambientes – como desertos ou ilhas – por longos períodos, mas isso não é mais possível devido ao grande número de novas armas que surgiram nos últimos anos. Então, o Exército de Libertação do Povo criou uma nova força-tarefa central para supervisionar a confiabilidade dos novos mísseis, construiu uma série de instalações de teste com ambientes controlados para acelerar os testes e planeja usar tecnologia de inteligência artificial, de acordo com o jornal.

Inicialmente, os líderes do exército chinês apresentaram duas propostas para a criação de novos protocolos de mísseis. A primeira refere-se ao disparo de um novo míssil que atinge o alvo 15 vezes sem nenhuma falha, e as outras 27 vezes, sem mais de uma falha, para garantir uma taxa de sucesso de mais de 90%. Mas as propostas militares geraram protestos de empreiteiros de defesa em Pequim, que argumentaram que as chances de os novos mísseis passarem nesses testes seriam bem abaixo de 20%. Após negociações, o Exército de Libertação do Povo e as empresas de defesa do Estado chegaram a um acordo, no qual o contratante produz 50 mísseis, dos quais o exército seleciona 15 mísseis aleatoriamente para teste e a nova arma é liberada gratuitamente para implantação, se não mais de dois errar o alvo.

A redução do número de testes de mísseis é um aspecto importante dos tratados internacionais de controle de armas, porque quanto mais confiável uma arma, mais difícil se torna para a comunidade internacional.

Outros países também tiveram problemas ao testar mísseis. Por exemplo, um US Minuteman III ICBM não conseguiu decolar durante um vôo de teste em maio deste ano. Em 2018, os militares dos EUA tiveram que apertar um botão de autodestruição em outro Minuteman que desenvolveu “anomalias” durante um teste no Oceano Pacífico.

Durante uma reunião com representantes da indústria militar e de defesa na terça-feira, o presidente Xi Jinping disse que “a indústria de armas e equipamentos da China alcançou um desenvolvimento extraordinário e realizações históricas” nos últimos cinco anos. Xi exortou os líderes militares e industriais a “fortalecer um sistema de gestão moderno e, ao mesmo tempo, abrir novos horizontes na produção de armas e equipamentos”, de acordo com o Diário do Povo, jornal afiliado ao Partido Comunista da China.

O Financial Times relatou recentemente que a China testou duas novas armas nucleares hipersônicas que podem viajar a mais de cinco vezes a velocidade do som, um desenvolvimento que um comandante dos EUA chamou de “profundamente preocupante”, apesar das negativas de Pequim. Era para fins militares. O Ministério das Relações Exteriores da China negou os relatórios e disse que as operações eram “voos de teste de rotina” com o objetivo de reciclar espaçonaves para reduzir os custos de exploração. A afirmação de que – e ainda mais à luz dessas novas atualizações perturbadoras sobre a escalada militar que Pequim está projetando e usando recursos financeiros e tecnologia – não convenceu realmente ninguém.