Vírus Corona hoje. A origem da Covid: 007 USA não acredita em vírus como uma arma biológica

9:39

Morte por COVID, estudo de Israel: 3ª dose 81% mais eficaz do que 2 doses

A terceira dose de Pfizer é 92% mais eficaz na prevenção de casos graves de coronavírus do que as duas doses únicas. Isso foi revelado por um estudo israelense em grande escala feito por Clalit – um dos fundos mútuos do país – publicado no The Lancet.

A mídia noticiou que a pesquisa incluiu 728.321 pessoas que haviam sido vacinadas com o reforço em relação a um número semelhante que havia sido vacinado com duas doses há pelo menos 5 meses. De acordo com o mesmo estudo, o percentual sobe para 93% na prevenção de internações: 231 casos no segundo grupo contra 29 na primeira amostra.

Além disso, a pesquisa descobriu que a terceira dose foi 81% eficaz na prevenção de mortes relacionadas ao vírus Covid-19: 7 vítimas foram encontradas entre os vacinados com o reforço, em comparação com 44 entre aqueles que receberam as vacinações duplas.

O estudo foi realizado entre o final de julho e 23 de setembro e também mostrou diferenças importantes, em termos de internação e número de óbitos, entre os que receberam as duas doses e os que não foram vacinados. “Os resultados mostraram de forma muito convincente que a terceira dose da vacina – disse Ran Paleiser, chefe do escritório de inovação da Clalit, citando a mídia – é muito eficaz.”