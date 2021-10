Relatório da inteligência dos EUA sobre a origem do vírus Corona: ‘Não se espalhou como arma biológica’

“O Vírus Corona Não se espalhou como arma biológica. ” Isso é o que apareceu de relatório de sacrilégio Desenvolvido pela administração Comunidade de inteligência dos EUAÉ a organização que inclui dezessete Agências de Segurança Federal dos Estados Unidos. Ele era o presidente dos Estados Unidos Joe Biden para solicitar umInvestigação O internacional pretende reconstruir a origem do vírus, a fim de obter o máximo de informações possível sobre o que realmente aconteceu na China, com o primeiro caso ocorrendo “até novembro de 2019”. No documento de 18 páginas, um arquivointeligência Os Estados Unidos acreditam que é “improvável que seja possível determinar definitivamente a origem da Covid-19, na ausência de novas evidências ou evidências”. Isso porque, segundo o americano 007, a teoria do acidente no laboratório biológico de Wuhan, durante o experimento, é provável que tenha ocorrido uma infecção entre um animal selvagem e um ou mais pesquisadores.

De acordo com alguns membros da inteligência, “o trabalho de pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan para coronavírus os expôs fundamentalmente a vários riscos de contrair o vírus inconscientemente”. Além disso, “é plausível que os pesquisadores se exponham inadvertidamente ao vírus sem sequenciá-lo durante os experimentos ou atividades de amostragem, com consequente infecção leve ou assintomática” e consequente disseminação também fora do laboratório. Outra hipótese, mas que os especialistas geralmente consideram menos provável, é a hipótese de origem natural, com o vírus sendo transmitido de um animal (não especificado) para um humano. A inteligência dos Estados Unidos também negou no relatório que “o povo chinês estava ciente do vírus independentemente de sua origem”. Por fim, nas últimas linhas do documento, os especialistas comentam: “A comunidade científica mundial não foi capaz de determinar onde, quando e como ocorreu a primeira infecção humana pelo coronavírus.”

Foto em copertina: EPA / SHEPHERD ZHOU CHINA OUT

