07:50 – O embaixador russo nos Estados Unidos ficou furioso: vamos destruir os tanques Abrams Os militares russos destruirão os tanques americanos M1 Abrams e outros equipamentos militares da OTAN se a Ucrânia os fornecer. Isso foi confirmado pelo embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov. Ele disse que durante a crise ucraniana, o governo usou repetidamente o método de divulgação de informações na mídia na véspera da entrega de grandes quantidades de armas e equipamentos ao regime de Kyiv. A análise de toda a sequência de ações de Washington mostra que os americanos estão constantemente elevando o nível de assistência militar a seu governo fantoche. Ele continuou que se fosse tomada a decisão de transferir o M1 Abrams para Kyiv, os tanques americanos sem dúvida seriam destruídos junto com todos os outros meios militares da OTAN. É claro que Washington está deliberadamente tentando nos infligir uma derrota estratégica. Ele continuou que o governo de Washington dá luz verde em suas palavras para usar a ajuda americana para atacar a Crimeia e encobrir os crimes cometidos pelos ucranianos contra os moradores das regiões de Donbass, Zaporizhia e Kherson.

07:41 – E Moscou está flexionando seus músculos: um exercício de míssil hipersônico no Atlântico Enquanto o Ocidente se prepara para enviar tanques de guerra para a Ucrânia, o governo de Moscou está respondendo com força. A Marinha Russa realizou exercícios no Oceano Atlântico com o míssil hipersônico Tsirkon: anunciou o Ministério da Defesa da Rússia esta manhã, informou a TASS. A tripulação da fragata Admiral Gorshkov, operando na parte ocidental do Oceano AtlânticoEles foram treinados para usar uma arma de míssil hipersônico Com o método de modelagem computacional explicado pelo ministério. Segundo os comandantes do exército, a tripulação da fragata Almirante Gorshkov treinou para atingir um alvo simulando um navio de guerra inimigo a uma distância de mais de 900 km com um míssil hipersônico Tsirkon.

06:28 – Os Estados Unidos enviarão 30 tanques M-1 Abrams para Kyiv O governo dos EUA está finalizando os preparativos para enviar cerca de 30 tanques M-1 Abrams para a Ucrânia. Isso foi relatado pela CNN, que citou duas fontes anônimas do governo. O momento do envio dos tanques permanece incerto e o treinamento das tripulações pode levar meses. De acordo com fontes não identificadas, o governo dos EUA também pretende fornecer à Ucrânia um pequeno número de veículos de resgate: veículos rastreados usados ​​para consertar tanques ou removê-los do campo de batalha. Como especulou o Wall Street Journal, o anúncio oficial do presidente Joe Biden pode ocorrer ainda nesta semana.

05h03 – EUA, produção de projéteis de 155 mm aumentará seis vezes O Pentágono anunciou que aumentaria em seis vezes a produção de cartuchos de 155 mm, os necessários para as forças ucranianas em até 90.000 cartuchos por mês em dois anos. O New York Times noticiou isso. Este é um nível de produção não visto desde a Guerra da Coréia. O plano prevê o investimento de bilhões de dólares, a construção de novas instalações de produção e a adesão de mais fabricantes.

05h01 – Viusa Osmani, Presidente do Kosovo: Sérvia? Um imperialista como Moscou e colaborador de Wagner (Escrito por Francesco Battistini) Presidente otomano, um quarto de século desde o bombardeio, quinze anos desde a independência, por que Kosovo ainda está à beira da guerra com a Sérvia?



Não diria que foi o Kosovo que caiu no abismo dessas tensões. Não se pode dizer que o agressor e a vítima estejam no mesmo nível. Na verdade, é o mesmo país que travou guerras na década de 1990 que está novamente causando problemas. Infelizmente, a Sérvia é liderada por aqueles que serviram a Milosevic nos anos 1990 e têm as mesmas reivindicações territoriais de então: apenas mudaram de estratégia. A Sérvia considera que os estados temporários de Kosovo, Bósnia e Montenegro estão destruídos e quer desestabilizá-los. o presidente mais jovem do menor país europeu, fjosa otomana, Lidei durante alguns meses com uma das crises mais graves dos Bálcãs. Barricadas sérvias, mobilização de forças especiais, canhões na fronteira, disparos contra as forças da OTAN. contra o eterno inimigo. E no fundo, ela está convencida, está outra pessoa, muito mais perigosa: a mentalidade hegemônica em Belgrado é muito parecida com a abordagem da Rússia, quando pensa que está voltando aos tempos imperiais e tomando terras dos países vizinhos. . Leis aqui a entrevista completa

04h47 – Guerra nuclear e relógio do apocalipse: nunca esteve tão perto de uma catástrofe atômica (Antonio Cariotti) Boletim Científico Nascido em 1947. Hoje estaremos a apenas 90 segundos do Apocalipse (meia-noite) devido ao conflito ucraniano. Agora o aquecimento global também nos afeta. Nunca uma guerra atômica, ou pelo menos uma catástrofe global para toda a humanidade, esteve tão próxima como agora. Ou, pelo menos, essa é a avaliação que os curadores acabaram de redigir Boletim dos Cientistas Atômicosque eles medem simbolicamente a cada ano, pelo chamado relógio do fim do mundoQuão perto está a terra para um desastre irreparável. A meia-noite no mostrador deste cronômetro corresponde a um holocausto nuclear: quanto mais próximo dela estiver o ponteiro dos minutos, maior o perigo. A estimativa foi divulgada em 24 de janeiro de que Apenas 90 segundos para o fim do mundo. Acima de tudo se preocupar A guerra provocada pela agressão de Moscou contra KyivTanto que o press release com o anúncio circulou pela primeira vez em inglês, russo e ucraniano. Leis aqui o artigo completo

04:46 – Os tanques americanos Abrams estão prontos para serem enviados à Ucrânia: o que mudou na guerra? (Escrito por Andrea Marinelli e Guido Olympio) Berlim há muito concedeu seus tanques finais aos Panteras para enviar tanques americanos. Enquanto isso, Kyiv terá uma visão mais precisa das máquinas fornecidas. Os Estados Unidos estão prontos para fornecer tanques Abrams à Ucrânia. A hipótese foi considerada primeiro, depois amenizada com desculpas, e agora sua implementação chegou perto de atender a um pré-requisito alemão. A Alemanha estava pronta para dizer sim ao envio dos Panteras, Desde que os americanos tivessem dado um passo semelhante. Para prever o potencial ensaio do ponto de virada de Wall Street JournalSempre bem informado sobre o contexto da crise. O que isso implica? Leis aqui Como os tanques americanos podem mudar o curso da guerra

04h42 – Corrupção e Colaboradores: A Segunda Frente da Resistência Ucraniana (Escrito por Andrea Marinelli e Guido Olympio) ponto militar 343 | Da morte do negociador Denis Kireev, poucos dias após a invasão, à renúncia de funcionários do governo, a Segunda Frente Ucraniana é traiçoeira, cheia de sombras, perigos e ameaças. 2ª Frente Ucraniana. Traiçoeiro, cheio de sombras, perigos e ameaças. Impulsionado por espiões, corrupção e perigos que vêm de fora. Episódio violento nos dias posteriores à invasão. Denis Kireev, empresário e negociador diplomático, é morto por agentes da contra-espionagem Sbu em um de seus carros. O empresário foi preso sob suspeita de repassar informações a Moscou. Cópia espelhada – como era chamada Wall Street Journal Recentemente – ele conta uma história em que a vítima não atingiu seu país por trás, mas a ajudou decisivamente. Isso é o que eles repetem em Kyiv. Se a capital não caiu nas mãos dos ocupantes, também foi graças a ele, pois revelou detalhes importantes sobre o plano de ataque a Zelensky. Detalhes foram obtidos de seus relatórios sobre o outro posto de controle no campo russo. Na verdade, ele seria enterrado com todas as honras, apesar dos rumores e notícias que o retratavam como um espião. Leia o artigo completo aqui