Surpreso na Espanha, vi a coruja nevada de Harry Potter – Mundo

Durante vários dias, o ornitólogo da Espanha viveu um turbilhão: o motivo foi o avistamento de três exemplares da coruja-das-neves (Pobo scandiacus), um animal conhecido na cultura de massa em particular, no norte do país. Saga de Harry Potter, como fiel companheiro do famoso bruxo. De acordo com o que foi noticiado por muitos meios de comunicação ibéricos, o avistamento destes animais despertou espanto e grande interesse por parte dos especialistas e amantes das aves, que se dirigiram à região das Astúrias e Cantábria para tentar observá-los e imortalizá-los.

Segundo o ornitólogo Juan Carlos Vazquez, trata-se de uma espécie de ave que vive principalmente no Canadá ou na Europa em áreas próximas ao Círculo Polar Ártico. Aparentemente, um dos três espécimes foi encontrado na Cantábria, cerca de duas semanas atrás, com a saúde debilitada e morreu por um curto período de tempo.

Mais dois foram vistos nos dias seguintes. Como eles chegaram à Espanha, onde não há avistamentos de uma coruja-das-neves antes daqueles dias, não está claro. De acordo com Vasquez, os raptores em questão podem ter entrado no mar e desembarcado em um navio para descansar, e então continuado sua jornada lá.