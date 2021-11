Megaspider, o pesadelo de uma aranha gigante que pode penetrar unhas humanas

Medição três polegadas De pé a pé e ter presas tóxico Tem cerca de uma polegada de comprimento e mandíbulas fortes o suficiente para perfurar unha humana: e as megaranha , parece repressão, recentemente chegado a Répteis australianos, Parque Somersby, no novo Gales do Sul.

Conforme relatado pela BBC, o zoológico que inclui aranha Ele mencionou que ele é maior do que isso em particular oceano. doado por alguém AnônimoOs administradores dos parques esperam que um doador se apresente para ajudá-los a descobrir espécies de aranhas maiores no futuro.

Michael Tate, o oficial de educação do zoológico, disse à CNN: “É incomumente surpreendente E se pudermos convencer em geral para oferecer mais aranhas Como ela, o resultado será apenas resgate Mais vidas, dada a enorme quantidade de Poção que eles podem produzir. nós realmente Preocupação Para descobrir de onde ela veio na esperança de encontrar outras aranhas como ela.

A aranha foi colocada em programa “antidoto” Do zoológico: O veneno da criatura de oito pernas é levado e enviado para uma empresa de Melbourne que vai virar em um antitoxina. Um programa capaz de salvar 300 vidas por ano.

