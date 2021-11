O executor parou algumas horas após a execução – Corriere.it

a partir de Giuseppe Sarsena, repórter de Washington

O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, suspendeu a execução: afro-americano de 41 anos, condenado em 2002 por assassinato, cumprirá prisão perpétua

Execução do julgamento Estava programado para ser às 16h de ontem, quinta-feira, 18 de novembro. Mas por volta do meio-dia o governador republicano de Oklahoma Kevin StittDestino mudou Julius Jones, 41, está no corredor da morte desde 2002. Aqui está a declaração do Estado: Após uma análise cuidadosa da documentação, decidi suavizar a frase de Julius Jones: Ele vai cumprir uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de ser colocado em liberdade condicional.

A notícia foi recebida com O rugido da multidão esperando Do lado de fora do gabinete do governador em Oklahoma City. Julius, 41, também era Condenado quando tinha 22 anos pelo assassinato de Paul Howell. A vítima, de 45 anos, respondeu a uma tentativa de roubo de seu carro. Ele estava na casa de seus pais no subúrbio de Edmond, depois de fazer compras com suas duas filhas e irmã. O assassino atirou nele à queima-roupa. Foi sua irmã quem colocou os detetives no encalço de dois jovens afro-americanos. Julius estava estudando na universidade na época. Ele foi preso com outro menino negro, Christopher Jordan. Isso foi no verão de 1999. O julgamento ocorreu três anos depois. Jordan culpou seu parceiro pelo assassinato, alegando que ele estava apenas dirigindo o carro de fuga. No entanto, foi condenado a 30 anos de prisão 15: A partir de 2017, novamente cidadão livre.