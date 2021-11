O primeiro caso de Covid foi um vendedor de peixes em Wuhan, um cientista que nega a Organização Mundial de Saúde

Vamos voltar a falar, novamente, sobre a origem Doença do coronavírus. Onde a epidemia começou? Para dar a resposta, como mencionei antes O jornal New York Times, é um estudo da revista Ciência, de acordo com o primeiro caso, a Covid era uma vendedora de produtos pesqueiros do mercado de animais de Wuhan, não um contador que morava a quilômetros de distância, conforme definido pela Organização Mundial de Saúde. Em suma, a revista científica de maior prestígio está, de fato, reescrevendo a cronologia da epidemia. naturalmente Escapar do laboratório Na cidade de Wuhan, segundo o mundo Michael Worby, um especialista em rastrear a evolução do vírus da Universidade do Arizona, pode ter havido inconsistências nas informações públicas disponíveis. Isso, portanto, novamente de acordo com Worobey, levaria à conclusão de que as relações com o vendedor Mercado atacadista de frutos do mar de Huanan Os primeiros pacientes internados sugerem que o vírus está fora do mercado.

Mas como você chegou a esta tese? Análise de casos notificados por dois hospitais antes do acionamento do alarme. Esses casos, entre outros, estavam amplamente relacionados ao mercado de peixes (muitos desses sintomas estão localizados na área onde os guaxinins estavam confinados em gaiolas) e os que não estavam, ainda estavam concentrados em torno do próprio mercado. “Nesta cidade de 11 milhões de habitantes, a primeira metade dos casos está associada a um local do tamanho de um campo de futebol – como disse o Dr. Woroby – então fica muito difícil explicar esse padrão se a epidemia não começou no mercado ”, disse o Dr. Woroobi. Segundo o cientista, a mulher adoeceu no dia 11 de dezembro de 2019.

Foto da capa do arquivo: EPA / ALEX PLAVEVSKI

Leia também: