O caso diplomático irrompe. O projeto Oxford / AstraZeneca supostamente ‘roubado da Rússia’ Para criar sua própria vacina contra o coronavírus, o Sputnik V. revelou que algumas fontes internacionais de espionagem apontaram o dedo para um “próprio agente estrangeiro”. Ao mesmo tempo liderando o país Presidente da Rússia, Vladimir Putin Ele foi acusado de lançar uma campanha de difamação contra a Pfizer. Relatório enviado por Network Infection Research Institute Ele também revelou as táticas a favor da vacina do Sputnik: lançamento e promoção Cobertura negativa da Pfizer e visando países específicos. Em particular – explica Profeta As empresas de marketing russas teriam recorrido às celebridades em um esforço para levá-las a agir em suas plataformas do Facebook e Instagram.

Além de casa, as mensagens se espalharam pelo Brasil, Índia, Indonésia e Canadá. Todos os mercados de exportação potenciais para o Sputnik. Em uma postagem de blog do Conselho de Relações Exteriores – arquivo lê – membros da Novetta, uma empresa de monitoramento de desinformação, revelaram que no outono de 2020, muito antes de os fabricantes de vacinas divulgarem dados para confirmar a eficácia da vacina, opinião pública no Sputnik V em Kant Africa shospitaleiro”.

Mas isso não é tudo: “A empresa analítica Novetta também descobriu que a vacina russa teve a segunda maior taxa de citações positivas (66 por cento) na cobertura da mídia africana e a segunda menor percepção negativa (11 por cento)”. Dúvidas sobre a eficácia foram levantadas por cientistas ocidentais que descreveram as evidências para verificar a segurança da vacina como muito pequenas: em milhões de russos. Apenas 76 pessoas participaram No estudo, os voluntários eram todos saudáveis ​​e a maioria tinha idades entre 20 e 30 anos.