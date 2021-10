Estados Unidos, polícia tira um paraplégico afro-americano do carro

“Eles me tiraram do carro como se eu fosse um cachorro, como se eu fosse uma ninhada.” Então, Clifford Owensby, um afro-americano de 39 anos, acusou os policiais que o arrastaram no mês passado, puxando seus cabelos e braços, para fora de seu carro durante um exame, conforme mostrado em um vídeo que se tornou viral. Uma acusação de violência policial dos EUA contra afro-americanos.

Com o apoio da NAACP, Owensby acusou o Departamento de Polícia de Dayton, Ohio de pará-lo simplesmente por causa de sua corrida, o chamado “perfilamento”, prendê-lo ilegalmente e invadir seu carro ilegalmente. Ele também não foi informado de seus direitos antes de sua prisão.

Somente na sexta-feira, a polícia divulgou um vídeo de 12 minutos da operação, que data de 30 de setembro, quando policiais prenderam o homem, que tem histórico de porte de drogas e armas, depois que ele deixou uma casa por suspeita de tráfico de drogas. Com base no registro de Owensby, os agentes obtêm permissão para revistar o carro e ordenar que o homem deixe o carro.

Quando Owensby diz que está paralisado e precisa de ajuda para sair do carro, os clientes dizem que ele cooperará e sairá do carro ou o arrastarão para fora. Foi o que aconteceu a seguir, conforme mostra o vídeo em que os policiais são vistos agarrando um paraplégico pelos braços e pelos cabelos para arrastá-lo para fora e, em seguida, empurrá-lo ao chão para imobilizá-lo.

Nenhuma arma ou droga foi encontrada na busca, mas um envelope de $ 22.450 que o homem afirma ser suas economias foi apreendido. A polícia disse que não indiciou Owensby por acusações de drogas, mas por resistir à prisão. “Tenho pesadelos, não quero sair de casa todos os dias pensando que algo assim pode me acontecer de novo”, disse o afro-americano.