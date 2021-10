“Queremos ficar na UE” – Corriere.it

Cem mil na capital, comícios em dezenas de cidades. Mas o primeiro ministro está piorando

Avós de Bruxelas com netos, pais e filhos. Artistas e ativistas. Muitas bandeiras da União Europeia. Polacos de todas as idades manifestaram-se às dezenas de milhar em Varsóvia (a cem mil) e em mais de cem cidades e vilas, mesmo no estrangeiro, para enfatizar a sua pertença à União Europeia, entoando o slogan “Vou ficar na União Europeia”. Na verdade, para Protestando contra o governo nacionalista ultraconservador

liderado pelo primeiro ministro Matthews Moravecí del Pace (Lei e Justiça) por Jaroslav Kaczynski. euo governo está crescendo Polexit. PerigoMesmo que ele diga que não a quer, Após a decisão do Tribunal Constitucional quem criou A precedência da lei nacional sobre a lei da sociedade, questionar o princípio jurídico subjacente à União Europeia e abrir um confronto muito perigoso com Bruxelas.

Primeiro ministro ontem Mateusz Morawiecki defendeu sua posição Sublinhando, numa mensagem de vídeo ao Congresso Nacional dos Nacionalistas Radicais Espanhóis da Vox, que “o papel da União Europeia é apoiar o desenvolvimento dos países, não impor ideias que entrem em conflito com a sua história e identidade e soluções jurídicas que entrem em conflito com seu sistema legal. ” Não podemos deixar esse aspecto nas mãos de quem não entende que unidade não é homogeneidade. As diferenças das seitas nacionais devem ser protegidas. ”

A demonstração foi convocada por plataforma cívicaÉ o maior partido da oposição liderado pelo ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk,

À luz do desafio eleitoral de 2023: Temos que salvar a Polônia – Ele tuitou no sábado para convidar seus compatriotas para a praça – Ninguém vai fazer isso por nós». READ Os Estados Unidos, 13 anos depois, começa a invasão das cigarras - Corriere.it Outras forças da oposição também se juntaram à manifestação. “Queremos uma Polónia independente, europeia, democrática, respeitadora da lei e justa – disse Tusk ontem, falando em frente ao castelo real, rodeada por milhares de manifestantes e viaturas da polícia -. Estes princípios estão a ser esmagados hoje por uma pessoa inescrupulosa e imoral autoridade. “Então Tusk atacou o governo:” Eles querem deixar a União Europeia, e violação dos direitos dos cidadãos. A embalagem era geral. A maioria dos polacos é favorável à permanência na União Europeia, mesmo entre os constituintes do Pis

. Foi um momento comovente, uma intervenção 94 anos, veteranos da revolta de Varsóvia de 1944 Contra os ocupantes nazistas: “Sempre estivemos na Europa e ninguém vai nos tirar. Esta é a nossa Europa.



Desde que o partido Pis chegou ao poder em 2015, a Polônia começou a questionar as regras europeias e a entrar em conflito com a Comissão.. Vários processos de infração foram abertos contra Varsóvia por não respeitar o Estado de Direito. Isso porque a falta de independência dos juízes, após a reforma do judiciário introduzida pelo governo, é apenas um exemplo além da discriminação contra a comunidade LGBT. Varsóvia não pretende recuar. A autoridade também ativou o artigo 7º do tratado em 2017, que é a última etapa do procedimento por infração ao sistema judiciário regular, mas a prática ainda está bem estabelecida no conselho. O governo polonês fez novas mudanças no sistema judicial e novos confrontos eclodiram. O plano de recuperação em si ainda não recebeu luz verde porque o governo não está implementando as recomendações do estado dirigidas a Varsóvia pela comissãoincluindo a restauração da independência do judiciário.

