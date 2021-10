COVID-19 no Turcomenistão, o país que diz que sempre foi ‘livre de COVID’

O Turcomenistão é um dos Muito poucos países no mundo Nenhuma infecção por coronavírus foi oficialmente encontrada. De acordo com os dados recolhidos por alguns observadores externos, a epidemia já está presente e, de facto, uma terceira onda, mesmo muito perigosa, está em curso no Turquemenistão.

palavra na aldeiaVírus Corona“Nunca para comunicações oficiais, médicos e autoridades de saúde se referem a COVID-19 como uma ‘doença’ ou ‘infecção respiratória’.”

de acordo com dados A Organização Mundial da Saúde indicou que cerca de 42.000 doses de vacinas contra o coronavírus foram administradas a cerca de 6 milhões de pessoas no Turcomenistão, mas de acordo com as autoridades do país, a vacinação é apenas uma medida preventiva. Além disso, as medidas preventivas são para não sair de casa a menos que seja absolutamente necessário e recomendar o uso de uma máscara oficial para se proteger da poeira no ar.

Quando falamos sobre as autoridades do Turcomenistão, estamos na verdade quase nos referindo ao presidente Gurbanguly Berdymukhamedov, que governa de maneira autocrática desde 2006 e que, com o tempo, impôs cada vez mais restrições às liberdades civis e de imprensa. Entre outras coisas, no início do ano, a presidente exortou os funcionários e estudantes a levarem sempre xarope de alcaçuz, atestando a alegada “alta capacidade” do alcaçuz para prevenir possíveis infecções.

Radio Free Europe / Radio Freedom, que lida principalmente com a Europa Oriental e a Ásia e é considerada um meio de comunicação confiável, escreveu que o ex-vice-primeiro-ministro turcomano, Kurban Muhammed Qasimov, morreu em 2 de setembro após contrair COVID-19; Mas o governo manteve isso em segredo. Em meados de setembro, o atual ministro das Relações Exteriores, Rashid Meredov, foi hospitalizado após apresentar sintomas da doença.

Fontes do Ministério da Saúde do Turcomenistão não estão autorizadas a falar publicamente sobre este assunto eles disseram RFE / RL Que até o final de agosto, o número de mortes diárias por causas relacionadas ao COVID-19 havia chegado a 70. Os hospitais da capital do país, Ashgabat, há muito estão sob enorme pressão e algumas das histórias contadas nos últimos meses parecem mostrar as críticas que se agravam devido às tentativas do Governo de ignorar a existência da epidemia dentro das fronteiras nacionais.

Uma dessas histórias é a do diplomata turco Kemal Okun, que morreu em 7 de julho de 2020 após desenvolver sintomas de COVID-19 no Turcomenistão.

revista Assuntos asiáticos Contar Que Uckun foi hospitalizado em Ashgabat e que os médicos turcos que receberam as radiografias feitas no hospital turcomano tinham quase certeza de que era COVID-19. No entanto, os médicos turcomanos afirmaram que Okon havia testado negativo duas vezes para o coronavírus, e as autoridades negaram que ele tivesse sido transferido para um hospital turco. O Hospital Turkmen mais tarde atribuiu a morte de Okun a um ataque cardíaco. seu corpo foi embalsamado, Contar uma Turkmen News Gözed, esposa de Okun, o que tornou impossível para os médicos turcos encontrarem vestígios do vírus.

Outra história é a história de um turcomano chamado Siyahat Gurbanov, o inventor. disse antes BBC.

Em setembro, Kurbanov sentiu fortes dores no peito acompanhadas por outros sintomas típicos de COVID-19 durante uma maratona. Ele chamou uma ambulância e pediu para ser levado ao hospital, mas o atendimento foi negado porque o hospital para o qual ligou estava lotado. Decidiu então telefonar para o centro médico, onde há poucos dias fez um teste para confirmar a presença do vírus Corona: disseram-lhe que sim, os testes confirmaram a sua infecção e nesse momento descobriu que não há documento no Turcomenistão, que atesta a positividade do vírus.

Depois de vários telefonemas bastante urgentes, ele conseguiu ser internado em outro hospital, onde permaneceu com fortes dores nos dias seguintes. No entanto, o atendimento que recebeu foi extremamente raro. Não havia ventiladores, nem máquinas de oxigênio funcionando e, dez dias depois de entrar no hospital, seu tratamento havia sido alterado várias vezes. Kurbanov disse que o hospital estava claramente sem pessoal, a ponto de uma vez ele ter visto uma faxineira aplicando injeções em pacientes.

